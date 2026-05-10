Na Oneplay přichází dokument Virtuální přítelkyně

Na Oneplay přichází dokument Virtuální přítelkyněDNES! | redakce | tisk | názory
Dokumentární snímek Virtuální přítelkyně přichází na Oneplay a přináší aktuální a otevřený pohled na fenomén, který hýbe nejen digitálním světem. Režisérka Barbora Chalupová, známá díky projektu V síti, se tentokrát zaměřuje na ženy, které uspěly na platformě OnlyFans.
Film sleduje tři protagonistky, jež si vydělávají tvorbou placeného obsahu a budují si vztahy se svými fanoušky prostřednictvím internetu. Virtuální přítelkyně ukazují jejich každodenní realitu bez příkras. Od natáčení obsahu přes komunikaci s odběrateli, až po dopady této práce na osobní život.
Snímek otevírá témata, která dnes rezonují napříč společností. Jsou tyto vztahy pouhou iluzí, nebo dokážou nahradit skutečnou blízkost? Jak se proměňuje vnímání intimity v online prostoru? A kde končí svoboda a začíná tlak okolí? Dokument nabízí pohled do prostředí, které je často vnímáno zjednodušeně, a dává prostor samotným aktérkám popsat jejich vlastní zkušenost.
Dokument vznikl s přímým přístupem do soukromí protagonistek, díky čemuž zachycuje nejen zákulisí tvorby, ale i emoce, motivace a dilemata spojená s životem na pomezí veřejného a intimního světa. Výsledkem je silný a současný portrét generace, která hledá svobodu, uznání i vlastní identitu v digitální době.
Na Oneplay tak přichází titul, který otevírá důležitou debatu o podobě vztahů v online prostředí a ukazuje realitu, o níž se často mluví, ale jen zřídka ji máme možnost vidět zblízka. Virtuální přítelkyně už nyní na Oneplay.
zdroj: Nova