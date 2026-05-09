Videotéka CANAL+ slaví třetí narozeniny
Lucemburská mediální společnost M7 Group, člen CANAL+, uvedla před třemi lety na český a slovenský trh novou videotéku a streamovací službu CANAL+. Videotéka CANAL+ je součástí většiny balíčků satelitní služby Skylink.
Videotéka CANAL+ se zabydlela na českém a slovenském trhu. Je oblíbeným místem pro filmovou a seriálovou zábavu.
Diváci nejčastěji na CANAL+ vyhledávají krimi a thrillery, dále akční tituly a třetím nejvyhledávanějším žánrem jsou komedie.
Za tři roky od svého uvedení na český a slovenský trh CANAL+ nabídla více než 4800 dílů seriálů a téměř 2 tisíce filmů.