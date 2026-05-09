Španělsko: Orange spouští levnou službu Vuela TV

Na španělský trh přichází další televizní služba, která bude bojovat o cenově citlivé zákazníky. Telekomunikační operátor Orange spouští ve Španělsku OTT službu Vuela TV.
Vuela TV nabízí více než 90 lineárních kanálů (filmové a seriálové stanice, sport, lifestylové kanály, dokumentární stanice, dětské) a všechny programy známé z digitálního pozemního vysílání) a více než 50 tisíc titulů na vyžádání.
Nabídka Vuela TV zahrnuje stanice jako STAR Channel, AMC, Warner TV, Cosmo, Calle 13, Canal Hollywood, TCM, Eurosport, Tennis Channel, History, National Geographic, Discovery, BBC Earth, Cocina, Nickelodeon a další. V nabídce jsou také fotbalové kanály LaLiga Hypermotion TV a Primera Federación.
V rámci služby mohou zákazníci využívat běžné funkce jako je živé sledování, pozastavení a přetáčení pořadů, uživatelské profily, rodičovskou kontrolu pro blokování nevhodného obsahu pro děti a úložiště až 350 hodin pro nahrávky.
Služba je klientům nabízena za cenu 6,99 eur měsíčně (tj. cca 170 Kč). Platforma Vuela TV funguje na smart zařízeních (mobilní telefony, tablety, televizory) prostřednictvím speciální aplikace.
Konkurenční boj se ve Španělsku vyostřuje. Nedávno levnější televizní službu zavedl i konkurenční operátor Movistar Plus. Vedle těchto OTT operátorů přichází na španělský trh také DTH platforma Astra TV s hlavními španělskými programy v HD a 4K rozlišení operátora SES (Astra).