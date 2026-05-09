Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 9. května 2026, svátek má Ctibor

Španělsko: Orange spouští levnou službu Vuela TV

DNES! | redakce | tisk | názory

Na španělský trh přichází další televizní služba, která bude bojovat o cenově citlivé zákazníky. Telekomunikační operátor Orange spouští ve Španělsku OTT službu Vuela TV.

Vuela TV nabízí více než 90 lineárních kanálů (filmové a seriálové stanice, sport, lifestylové kanály, dokumentární stanice, dětské) a všechny programy známé z digitálního pozemního vysílání) a více než 50 tisíc titulů na vyžádání.

Nabídka Vuela TV zahrnuje stanice jako STAR Channel, AMC, Warner TV, Cosmo, Calle 13, Canal Hollywood, TCM, Eurosport, Tennis Channel, History, National Geographic, Discovery, BBC Earth, Cocina, Nickelodeon a další. V nabídce jsou také fotbalové kanály LaLiga Hypermotion TV a Primera Federación.

V rámci služby mohou zákazníci využívat běžné funkce jako je živé sledování, pozastavení a přetáčení pořadů, uživatelské profily, rodičovskou kontrolu pro blokování nevhodného obsahu pro děti a úložiště až 350 hodin pro nahrávky.

Služba je klientům nabízena za cenu 6,99 eur měsíčně (tj. cca 170 Kč). Platforma Vuela TV funguje na smart zařízeních (mobilní telefony, tablety, televizory) prostřednictvím speciální aplikace.

Konkurenční boj se ve Španělsku vyostřuje. Nedávno levnější televizní službu zavedl i konkurenční operátor Movistar Plus. Vedle těchto OTT operátorů přichází na španělský trh také DTH platforma Astra TV s hlavními španělskými programy v HD a 4K rozlišení operátora SES (Astra).

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Jemný rváč
22:55 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Zelený led
21:50 Vlajky našich otců
00:00 Muž, pýcha a pomsta
kanál NOVA 20:20 Superlov II (7)
21:55 Sherlock Holmes
00:30 Očista: Počátek
kanál PRIMA 20:15 Zákony vlka (1)
21:30 Mordparta (1)
22:45 Miliónový hurikán
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (3)
21:30 Lidice
00:15 Vyhnanec
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni Kristíny Svarinskej
20:40 MediFutura
22:05 Vzbura oceánov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:45 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:50 Miluji Slovensko
00:25 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook