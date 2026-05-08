Kyperské T2-MI multiplexy z dalších frekvencí

Distribuční satelitní televizní platformy pro pozemní multiplexy na Kypru se objevily na nových frekvencích družice Hellas Sat 4, která se nachází na orbitální pozici 39 stupňů východně.
Nově je vysílání distribučních signálů, šířených v T2-MI v kombinaci s módem multistream, šířeno na kmitočtech 11,837 a 11,855 GHz. Parametry obou multiplexů jsou stejné jako na původních frekvencích - tedy 11,760 a 11,779 GHz.
Multiplexy jsou zajímavé pro lovce volně vysílaných programů. Obsahují totiž programy, které se dříve přes satelit nevysílaly. Signály programů nejsou určeny pro individuální příjem, nicméně volné vysílání a dostupná přijímací technika s podporou módů T2-MI, PLS a multistream umožňuje tyto signály přijímat i na vybraných přijímačích.
Multiplexy se vysílají ze silného evropského paprsku, pro příjem tak postačuje parabola od průměru cca 60 cm.
technické parametry:
• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 11,760 GHz, pol. H, SR 16515, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, multistream, T2-MI, PLS
• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 11,779 GHz, pol. H, SR 16515, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, multistream, T2-MI, PLS
• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 11,837 GHz, pol. H, SR 16515, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, multistream, T2-MI, PLS
• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 11,855 GHz, pol. H, SR 16515, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, multistream, T2-MI, PLS