Astra TV přidala 8 nových programů
Do nabídky nové španělské satelitní platformy Astra TV byla přidána osmička nových televizních programů. Všechny nově zařazené programy jsou od svého spuštění zakódovány.
V multiplexu na kmitočtu 11,229 GHz začaly vysílat stanice Aragon TV, IB3, La 7 Castilaleon, TVG1. Na frekvenci 11,288 GHz byly přidány programy CMM, Telemadrid, Television Canaria a na frekvenci 11,406 GHz nově vysílá program Canal Sur.
Vysílání je šířeno v efektivním video kodeku HEVC (H.265). Všechny programy jsou kryptovány dvojicí systémů Nagra MA (CAID 1867 a 1887).
Platforma Astra TV je určena televizním domácnostem ve Španělsku, které nejsou v dosahu kvalitního pozemního televizního signálu, eventuálně si nechtějí pořizovat drahou placenou televizi, která by jim zajistila přístup k žádaným hlavním stanicím.
technické parametry - Aragon TV, IB3, La 7 Castilaleon, TVG1:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,229 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA
technické parametry - CMM, Telemadrid, Television Canaria:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,288 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA
technické parametry - Canal Sur:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,406 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA