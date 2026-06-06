Výluka vysílačů Ještěd, Praděd, Černá hora i Javořice

Výluka vysílačů Ještěd, Praděd, Černá hora i JavořiceDNES! | redakce | tisk | názory
V nadcházejícím týdnu proběhne plánovaná výluka významných vysílačů v České republice. V úterý se krátce odmlčí vysílače Ještěd a Praděd. O den později vysílače Černá hora a Javořice.
V úterý 9. června 2026 bude mít odstávku vysílač Liberec - Ještěd. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné z daného vysílače přijímat veřejnoprávní DVB-T2 multiplex 21, a vysílací sítě multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů. Ve stejný den od 10 do 15 hodin nebudou z uvedeného vysílače šířeny rozhlasové programy v pásmu VKV/FM - konkrétně ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Dvojka, ČRo Liberec, Evropa 2 a Rádio Blaník. Současně nebudou šířeny ani DAB multiplex ČRo (multiplex A), ČRa (multiplex B) a regionální DAB sítě R4 a R5.
Ve stejný den (v úterý) bude mít výluku i vysílač Jeseník - Praděd. Od 6:00 do 15:00 hodin z něj nebudou šířeny celoplošné DVB-T2 Vysílací sítě 21, 22 a 23. V úterý se také z Pradědu krátce odmlčí i rozhlasové stanice. Od 10 do 15 hodin nebudou šířeny programy ČRo Radiožurnál, ČRo Region Olomouc, ČRo Vltava a ČRo Plus, Frekvence 1, Rádio Impuls, Evropa 2 a Hitrádio Orion v pásmu VKV. Nebudou ani k dispozici digitální rozhlasové multiplexy ve standardu DAB - ČRo (multiplex A), ČRa (multiplex B).
O den později ve středu 10. června se odmlčí vysílač Trutnov - Černá hora. Od 6:00 do 15:00 hodin z něj nebudou šířeny celoplošné DVB-T2 multiplexy 21, 22 a 23. Od 10 do 15 hodin z vysílače posluchači nenaladí ani VKV/FM stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Plus, ČRo Hradec Králové, Impuls, Hitradio Černá Hora, Frekvence 1 a ani celoplošné DAB sítě multiplex A a multiplex B a regionální DAB R21.
Ve středu nebude v provozu vysílač Jihlava - Javořice. Od 6 do 15 hodin nebudou z vysílače šířeny DVB-T2 multiplexy 21, 22 a 23. Od 10 do 15 hodin ani rozhlasové stanice v pásmu VKV - ČRo Radiožurnál, ČRo Plus, Rádio Impuls a Frekvence 1.
Důvodem pro výluky vysílání jsou pravidelné kontroly vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.