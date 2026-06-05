Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 5. června 2026, svátek má Dobroslav

RpMS: Rádio ROCK vrátilo FM kmitočet pro Banskou Bystrici

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost D.EXPRES, k.s. vrátila VKV/FM kmitočet Banská Bystrica 88,6 MHz. Slovenský regulátor médií RpMS (Rada pro mediální služby) na svém zasedání konaného 3. června odebral provozovateli uvedenou frekvenci a to na základě jeho požadavku, který RpMS odeslal 11. května.

Účastník řízení (D.EXPRES) uvedl, že z důvody změny frekvence žádá Radu o odejmutí výše uvedené frekvence a to vzhledem k tomu, že pro rádio ROCK získal 3.12.2025 frekvence 90,4 MHz(Bánovce nad Bebravou), 90,5 MHz(Prievidza), 106,6 MHz (Banská Bystrica) a 90,6 MHz (Nitra), rozhodl se vrátit kmitočet 88,6 MHz pro Banskou Bystrici.

Regulátor požadavku vysílatele vyhověl.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV
Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
TV Nova zakáže přetáčení reklam
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 21:30 Zprávy v českém znakovém jazyce
21:45 Jak sejmout Irčana
23:30 Dannyho jedenáctka
kanál NOVA 20:20 S čerty nejsou žerty
22:30 Kurýr 3
00:45 Kriminálka Miami IV (19)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Eso es
22:15 Přímý zásah
00:10 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (7, 8, 9)
22:15 Sex Files (7)
00:10 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Výmena
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Následník (5/8)
21:30 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. - špeciál (1)
21:55 Kredenc
23:20 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Evo, vdej se!
21:55 Dr. Dokonalý (6)
22:55 Medicopter 117 (67)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook