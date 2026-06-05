RpMS: Rádio ROCK vrátilo FM kmitočet pro Banskou Bystrici

RpMS: Rádio ROCK vrátilo FM kmitočet pro Banskou BystriciDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost D.EXPRES, k.s. vrátila VKV/FM kmitočet Banská Bystrica 88,6 MHz. Slovenský regulátor médií RpMS (Rada pro mediální služby) na svém zasedání konaného 3. června odebral provozovateli uvedenou frekvenci a to na základě jeho požadavku, který RpMS odeslal 11. května.
Účastník řízení (D.EXPRES) uvedl, že z důvody změny frekvence žádá Radu o odejmutí výše uvedené frekvence a to vzhledem k tomu, že pro rádio ROCK získal 3.12.2025 frekvence 90,4 MHz(Bánovce nad Bebravou), 90,5 MHz(Prievidza), 106,6 MHz (Banská Bystrica) a 90,6 MHz (Nitra), rozhodl se vrátit kmitočet 88,6 MHz pro Banskou Bystrici.
Regulátor požadavku vysílatele vyhověl.