Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června

Druhá řada Farmy Česko startuje 22. červnaDNES! | redakce | tisk | názory
Třináct nových soutěžících, třináct odlišných životních příběhů a jedna Farma, která prověří jejich pracovitost, odolnost i charakter. Druhá série reality show Farma Česko odstartuje v pondělí 22. června.
Reality show Farma Česko bude na Oneplay a divákům představí pestrou skupinu farmářů od rapperky přes dřevorubce, kováře a lesníka až po pohybovou terapeutku nebo studentku, která vyrůstala na farmě.
Na chod Farmy bude nově dohlížet hospodář Igor Dobeš, jenž bude soutěžícím zadávat úkoly a dohlížet na plnění jejich povinností. Vítěz si odnese odměnu až 1,5 milionu korun. Diváky druhou řadou provede herec Adam Vacula.
Nové epizody budou na Oneplay dostupné čtyřikrát týdně od pondělí do čtvrtka, televizní diváci je následně uvidí na TV Nova vždy následující den.
Druhá řada Farmy Česko přivádí na statek třináct osobností, které spojuje ochota vystoupit ze své komfortní zóny a obstát v prostředí, kde rozhodují pracovní nasazení, schopnost spolupracovat i odolnost vůči tlaku okolí. Do soutěže vstupují lidé s rozdílnými zkušenostmi, profesemi i životními osudy. Někteří hledají nový začátek, jiní chtějí překonat sami sebe nebo dokázat, že obstojí v podmínkách, které jsou na míle vzdálené jejich běžnému životu.
Důležitou postavou nové série bude hospodář Igor Dobeš. Pochází z Valašska a navazuje na rodinnou tradici hospodaření, která podle kronik sahá čtrnáct generací do minulosti. Vystudoval zemědělství, řadu let působil jako pedagog a dnes se naplno věnuje vlastnímu hospodářství. Na Farmě bude zadávat jednotlivé úkoly, kontrolovat jejich splnění a rozhodovat o odměnách za odvedenou práci. Současně ponese odpovědnost za chod hospodářství i péči o zvířata.
Letošní Farma Česko se odehraje na zcela nové lokaci, kterou budou soutěžící postupně proměňovat ve fungující hospodářství. V hlavním domě budou bydlet farmáři, ve stodole pak sluhové společně s hospodářskými zvířaty. Výsadní postavení získá farmář týdne, kterému bude k dispozici samostatné zázemí v plně vybaveném domě.
Na Farmě začínají všichni od nuly. Nezáleží na tom, jaký život vedou mimo soutěž ani jaké mají zkušenosti. Společné konto je na začátku prázdné a hodnotu možné výhry si budou muset postupně vybudovat vlastní prací při obnově hospodářství. Každý úkol, každá odvedená práce i každé správné rozhodnutí může přispět k tomu, jak vysoká bude konečná částka, o kterou se bude hrát.
Jenže práce na statku představuje pouze polovinu celé hry. Zatímco přes den budou farmáři bojovat s venkovskou dřinou, po setmění je čeká mnohem složitější zkouška. Každou noc dostanou vybraní soutěžící nabídku, která může zásadně změnit průběh celé soutěže. Získat mohou například výhodu nebo imunitu, cena za takové rozhodnutí však může být vysoká a dotknout se celé skupiny. Každé pokušení tak postaví hráče před volbu mezi vlastním prospěchem a společným zájmem.
zdroj: Nova