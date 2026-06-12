Léto na Markíze: Seriálové premiéry i oblíbené návraty

Léto na Markíze: Seriálové premiéry i oblíbené návratyDNES! | redakce | tisk | názory
Léto na obrazovkách skupiny Markíza přinese velké seriálové premiéry, oblíbené televizní hity i návraty legendárních titulů. Diváci se mohou těšit na Sandokana s Canem Yamanem, televizní premiéru Voyo Originálu Sex O'Clock.
Dále na nové série Odznaku Vysočina a bohatou nabídku napříč stanicemi TV Markíza, Doma, Dajto, Markíza KRIMI a Markíza KLASIK.
Léto na obrazovkách skupiny Markíza přinese divákům bohatou nadílku seriálových novinek, silných příběhů, napětí, humoru i nostalgických návratů. Programová nabídka napříč všemi stanicemi skupiny nabídne během letních měsíců premiérové tituly, nové série oblíbených seriálů, sportovní přenosy i ověřené televizní klasiky.
TV Markíza bude od 2.7. každý čtvrtek vysílat první a druhou řadu seriálu Sex O´Clock a to vždy dva díly za sebou. Seriál Sandokan v novém seriálovém zpracování uvede Markíza od 5.7. každou neděli ve 20:30 hodin ve dvou částech za sebou.
Čtvrtá a pátá řada českého seriálu Odznak Vysočina bude TV Markíza vysílat od 7.7. každé úterý ve 20:30 hodin po dvou dílech. Krimikomediální seriál Boldok z Poděbrad nabídne Markíza od 9.7. každý čtvrtek ve 20:30 hodin. Seriál Robin Hood od 2.8. po dvou dílech. Dále Markíza uvede seriály NCI - Námořní vyšetřovací úřad XXII. a NCIS: Origins.
V pondělní večery si diváci budou moci od 22. června připomenout úspěšné seriály z produkce TV Markíza - ve 20:30 hodin. dramatickou Zradu s Klárou Issovou a Milanem Ondríkem v hlavních úkolech a ve 21:45 hodin třetí sérii diváckého hitu Druhá šance s Jánem Koleníkem.
O dobrou náladu se během pracovních dnů dopoledne postarají oblíbené komediální seriály Kuchyňa a Susedia. Nedělní podvečery zase budou patřit svéráznému středoškolskému učiteli Samu Vozarovi v podání Tomáše Maštalíra, který se vrátí v divácky oblíbeném seriálu Pán profesor.
I během léta zůstanou součástí středeční nabídky ověřené divácké hity z produkce TV Markíza. Ve 20:30 hodin bude šéfkuchař Martin Novák nadále pomáhat slovenským restauracím v reality show Na nože a ve 22:05 hodin přinese Utajený šéf jedinečný pohled do zákulisí slovenských firem, když jejich majitelé a vrcholoví manažeři na čas opustí své kanceláře a v přestrojení se vydají pracovat mezi vlastní zaměstnance.
TV Doma
Stanice Doma přinese během léta kombinaci romantiky, dramatických příběhů i oblíbených seriálových značek. Hlavním lákadlem bude premiérová 10. série Chicago Fire, která od 24. července nabídne každý pracovní den v 18:00. nové osudy hasičů, záchranářů a zdravotníků z legendární stanice 51.
Pokračovat bude i aktuální turecký seriálový hit Zakázané ovoce, který patří k nejsledovanějším titulům stanice. Diváci se od 22. června mohou těšit na plynulé pokračování příběhu ve druhé sérii, přičemž seriál bude i nadále vysílán každý pracovní den v 19:00. Chybět nebude ani odpolední romantický seriál Když kvete láska. Od 8. července se do programu Doma vrátí telenovela Vůně vášně, která vystřídá Křižovatky lásky.
Večery budou patřit osvědčené dávce humoru. Diváci se mohou těšit na kultovní sítkem Krok za krokem, který od 3. srpna vystřídá další televizní klasika - Frasier. Nabídku doplní i nestárnoucí Přátelé, kteří budou spolu s Frasierem tvořit pravidelnou večerní sítkomovou dvojici.
TV Dajto
TV Dajto zůstává i během léta domovem akce, humoru a sportu. Vedle tradičního filmového večerního kině se od 25. července stane i domovem nejlepšího slovenského fotbalu, kdy každou sobotu přinese zápasy Niké ligy v hlavním vysílacím čase.
Novinkou bude seriál Záchranáři z Havaje, který od 4. července diváků každou sobotu a neděli v 17:30. zavede mezi elitní plavčíky na severním pobřeží havajského ostrova Oahu. Každý den nasazují vlastní životy při záchraně návštěvníků i místních obyvatel v jednom z nejnebezpečnějších úseků pobřeží na světě.
Ani během léta nebudou na obrazovkách TV Dajto chybět divácky oblíbené sítkomy Teorie velkého třesku, Přátelé, Dva a půl chlapa a Mladý Sheldon, stejně jako osvědčené slovenské komediální stálice Horná Dolná a Susedia. O víkendech se navíc vrátí i komediální spin-off kultovních Přátel - Joey.
Markíza KRIMI
Fanoušky detektivních příběhů potěší premiéra francouzského krimiseriálu Balthazar, který od 3. července obsadí páteční večery ve 20:55. ve dvou částech za sebou.
Brilantní forenzní expert Raphaël Balthazar (Tomer Sisley) dokáže z míst činu vyčítat i ty nejmenší detaily, které ostatním unikají. Spolu s novou velitelkou kriminálky Hélene Bachovou (Hélene de Fougerolles) řeší ty nejsložitější případy vražd, přičemž jejich rozdílné povahy přinášejí do vyšetřování napětí i humor.
Od 6. července budou pracovní večery patřit dvojité dávce oblíbeného seriálu Vraždy v ráji, který bude stanice vysílat od pondělí do pátku ve 21:00 hodin. Ve 23:00 hodin se diváci mohou těšit i na napínavý kriminální seriál Uklízečka, přičemž Markíza KRIMI uvede i jeho premiérovou 3. sérii.
Od 15. července vystřídá Mentalistu v pracovních dnech v 17:00 hodin populární detektivní seriál Odložený případ. O víkendech se od 19. července v 19:00 hodin. vrátí i oblíbený seriál Bez stopy.
Ani během léta nebudou chybět premiérové série úspěšného krimiseriálu Policie Chicago, které stanice vysílá každou sobotu a neděli v 17:10 ve dvojité dávce. Víkendové večery budou tradičně patřit i případům elitního týmu v oblíbeném českém krimiseriálu Specialisté, který je na programu ve 20:50 hodin.
Markíza KLASIK
Markíza KLASIK zůstává i během léta věrná nostalgii a legendárním seriálovým značkám, které si získaly srdce několika generací diváků.
Od 17. července se každý pracovní den ve 14:50 hodin do vysílání vrátí ikonická Pobřežní hlídka, jeden z nejúspěšnějších seriálů 90. let. Víkendová odpoledne budou od 2. srpna ve 14:40 hodin. patřit návratu Nicka Slaughtera v kultovním seriálu Vražedné pobřeží.
Diváci se mohou těšit i na úspěšné filmové série Kdopak to mluví a Analyzuj, komediální klenoty s Budem Spencerem a Terencem Hillem, jakož i na kultovní rodinný sítkem Alf, který bude pokračovat během víkendových večerů vždy v sobotu ve 21:00. Chybět nebude ani legendární krimiseriál Třicet případů majora Zemana, který zůstává stabilní součástí programové nabídky stanice a diváci jej najdou na obrazovkách každou neděli ve 21:00.
zdroj: Markíza