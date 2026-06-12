Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku

Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v MaďarskuDNES! | redakce | tisk | názory
Seriál Sľub se stal jedním z největších televizních fenoménů posledních let a po mimořádném úspěchu na Slovensku míří i do zahraničí. Denní rodinný hit z produkce TV Markíza připraví pro maďarský trh televizní skupina RTL Hungary.
Denní rodinný seriál Sľub z dílny televize Markíza se po obrovském úspěchu na Slovensku dočká adaptace v sousedním Maďarsku. Seriálový megahit, který si od svého startu získal srdce statisíců diváků, tak pokračuje ve své úspěšné cestě i za hranicemi.
Formátová práva k seriálu Sľub, jejichž vlastníkem je TV Markíza, byla licencována televizní skupině RTL Hungary. Mezinárodní distribuci formátu zajišťuje CME Distribution jako součást mediální skupiny CME.
Podvečerní seriál pro celou rodinu, odehrávající se v 80. letech minulého století v Československu, se již krátce po svém startu 13. ledna 2025 stal absolutním televizním fenoménem. Pravidelně láme rekordy sledovanosti a opakovaně překonává hranici půl milionu diváků. Diváci aktuálně sledují již třetí sérii seriálu a na podzim se mohou těšit na připravovanou čtvrtou sezónu.
Sľub si získal mimořádnou popularitu nejen autentickým zobrazením atmosféry zlomového období 80. let, ale také silnými emocemi, atraktivními příběhy hlavních hrdinů a seriálových rodin či výjimečným hereckým obsazením, které propojuje mladé talenty s etablovanými hereckými hvězdami. Seriál se stal jedním z nejsilnějších lokálních televizních projektů posledních let a výrazně rezonuje napříč generacemi diváků.
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Těší nás, že se Sľub stal nejen výjimečným diváckým hitem na Slovensku, ale že jeho příběh a emoce mají potenciál oslovit i zahraniční publikum. Prodej licence do Maďarska vnímáme jako velké ocenění práce celého tvůrčího týmu, herců i všech, kteří se na seriálu podílí. Je to pro nás mimořádně důležité," uvedla Alexandra Dubovská, ředitelka Centra výroby skupiny Markíza.
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RTL Hungary se rozhodla připravit adaptaci seriálu Sľub pro maďarský trh, protože nostalgie 80. let a školní prostředí mají potenciál silně zarezonovat s naším klíčovým publikem. K tomuto rozhodnutí přispěly i naše předchozí úspěšné spolupráce s TV Markíza," zhodnotila RTL Hungary, jedna z nejsilnějších.
Formátová práva nebo hotové verze oblíbených markízáckých seriálů byly v minulosti prodány do zahraničí i při titulech jako Susedia, Búrlivé víno, Chlapi neplačú či Horná Dolná. Sľub tak navazuje na úspěšnou tradici původní tvorby TV Markíza, která dokáže zaujmout i zahraniční televizní trhy.
zdroj: Markíza