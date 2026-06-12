Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 12. června 2026, svátek má Antonie

Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku

DNES! | redakce | tisk | názory

Seriál Sľub se stal jedním z největších televizních fenoménů posledních let a po mimořádném úspěchu na Slovensku míří i do zahraničí. Denní rodinný hit z produkce TV Markíza připraví pro maďarský trh televizní skupina RTL Hungary.

Denní rodinný seriál Sľub z dílny televize Markíza se po obrovském úspěchu na Slovensku dočká adaptace v sousedním Maďarsku. Seriálový megahit, který si od svého startu získal srdce statisíců diváků, tak pokračuje ve své úspěšné cestě i za hranicemi.

Adaptace seriálu Sľub se bude vysílat v Maďarsku (foto: TV Markíza)
▲ Adaptace seriálu Sľub se bude vysílat v Maďarsku (foto: TV Markíza)

Formátová práva k seriálu Sľub, jejichž vlastníkem je TV Markíza, byla licencována televizní skupině RTL Hungary. Mezinárodní distribuci formátu zajišťuje CME Distribution jako součást mediální skupiny CME.

Podvečerní seriál pro celou rodinu, odehrávající se v 80. letech minulého století v Československu, se již krátce po svém startu 13. ledna 2025 stal absolutním televizním fenoménem. Pravidelně láme rekordy sledovanosti a opakovaně překonává hranici půl milionu diváků. Diváci aktuálně sledují již třetí sérii seriálu a na podzim se mohou těšit na připravovanou čtvrtou sezónu.

Sľub si získal mimořádnou popularitu nejen autentickým zobrazením atmosféry zlomového období 80. let, ale také silnými emocemi, atraktivními příběhy hlavních hrdinů a seriálových rodin či výjimečným hereckým obsazením, které propojuje mladé talenty s etablovanými hereckými hvězdami. Seriál se stal jedním z nejsilnějších lokálních televizních projektů posledních let a výrazně rezonuje napříč generacemi diváků.

"Těší nás, že se Sľub stal nejen výjimečným diváckým hitem na Slovensku, ale že jeho příběh a emoce mají potenciál oslovit i zahraniční publikum. Prodej licence do Maďarska vnímáme jako velké ocenění práce celého tvůrčího týmu, herců i všech, kteří se na seriálu podílí. Je to pro nás mimořádně důležité," uvedla Alexandra Dubovská, ředitelka Centra výroby skupiny Markíza.

"RTL Hungary se rozhodla připravit adaptaci seriálu Sľub pro maďarský trh, protože nostalgie 80. let a školní prostředí mají potenciál silně zarezonovat s naším klíčovým publikem. K tomuto rozhodnutí přispěly i naše předchozí úspěšné spolupráce s TV Markíza," zhodnotila RTL Hungary, jedna z nejsilnějších.

Formátová práva nebo hotové verze oblíbených markízáckých seriálů byly v minulosti prodány do zahraničí i při titulech jako Susedia, Búrlivé víno, Chlapi neplačú či Horná Dolná. Sľub tak navazuje na úspěšnou tradici původní tvorby TV Markíza, která dokáže zaujmout i zahraniční televizní trhy.

zdroj: Markíza

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
FilmBoxy v novém a s novou značkou FILMBOX+
FilmBoxy v novém a s novou značkou FILMBOX+
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
RTI cz spustila vysílač Mladá Boleslav
RTI cz spustila vysílač Mladá Boleslav
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:15 Vyprávěj
21:10 Všechnopárty
22:05 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Mužská záležitost
21:40 Cena
23:55 Kadet Rousselle
kanál NOVA 20:20 Marečku, podejte mi pero!
21:50 Terminator Salvation
00:15 Kriminálka Miami V (4)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Roztržitý
21:55 Peklo
23:55 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (13)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (10)
20:50 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (1/10)
21:45 Sex Files (8)
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:35 Americký gangster
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
21:40 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. - špeciál (2)
21:55 Kredenc
23:15 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dým bramborové natě
22:25 Dr. Dokonalý (7)
23:20 Medicopter 117 (68)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook