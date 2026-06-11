Pořádná dávka romantiky každý čtvrtek na FILMBOX+ Love and Crime

Pořádná dávka romantiky každý čtvrtek na FILMBOX+ Love and CrimeDNES! | redakce | tisk | názory
Každý čtvrtek nový příběh, nové emoce a nová šance na štěstí. FILMBOX+ Love&Crime uvede filmy ze série Lilly Schönauer, které diváka zavedou do světa letních romancí a malebných scenérií. Příběhy plné citu a sluncem zalitých dnů, už od 18. června vždy ve 20:00.
Silné hrdinky, spletené osudy a nekonečné léto. Od 18. června do konce července se můžete těšit na romantické filmy Lilly Schönauer, kde v popředí stojí ženy hledající nový začátek, odpovědi a odvahu otevřít své srdce. FILMBOX+ Love&Crime uvede následující tituly:
Ten pravý pro život 18. 6. ve 20:00
Sophie plánuje svatbu a modernizaci rodinné farmy, k níž potřebuje bankovní úvěr. Když posouzení projektu dostane na starost její dávná středoškolská láska Julian, nečekané setkání znovu rozvíří city a Sophie začne přemýšlet o své budoucnosti.
Překážky lásky 25. 6. ve 20:00
Mladá návrhářka Laura očekává žádost o ruku od svého partnera Alexandra během návštěvy jeho rodičů. Rodinný víkend se však zvrtne. Alexandrova matka jí dává najevo, že pro syna není dost dobrá, a návrat bývalé přítelkyně Susanne vše ještě víc zamotá.
Nejlepší den pro lásku 2. 7. ve 20:00
Valerie tajně miluje svého šéfa Martina, který si jí ale sotva všímá. Když při nákupu nešťastnou náhodou polije kávou mladého architekta Jana, netuší, že jejich osudy brzy propojí nečekaná nehoda a jedno nedorozumění
Láska z minulosti 9. 7. ve 20:00
Johanna se po letech setkává se svou dávnou láskou Walterem, mužem, který je možná otcem jejích dětí. Toto náhodné setkání otevírá staré rány i nové naděje.
Ženy v pokušení 16. 7. ve 20:00
Když se manžel Evy musí kvůli práci přestěhovat do Hamburgu, Eva se se synem stěhuje ke své kamarádce Lucy. Z pouhého přátelství mezi ženami brzy vyroste něco víc, ale láska má své komplikace - nakonec se Eva musí rozhodnout mezi novou vášní a rodinou.
Nástrahy lásky 23. 7. ve 20:00
Novinářka Muriel se vydává do letní rezidence bohatého podnikatele, aby tajně připravila reportáž o jeho svatbě. Přijme práci vychovatelky jeho dětí, ale vše se vyvíjí jinak, než čekala.
Nakročeno ke štěstí 30. 7. ve 20:00
Rozvedená kardioložka Katja se chystá znovu vdát, její dospívající dcera však nového partnera považuje za nudného. Když se Katja během příprav svatby sblíží s charismatickým kuchařem, začne pochybovat, zda si vybrala toho pravého.
zdroj: SPI / FilmBox