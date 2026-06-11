Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 11. června 2026, svátek má Bruno

Pořádná dávka romantiky každý čtvrtek na FILMBOX+ Love and Crime

DNES! | redakce | tisk | názory

Každý čtvrtek nový příběh, nové emoce a nová šance na štěstí. FILMBOX+ Love&Crime uvede filmy ze série Lilly Schönauer, které diváka zavedou do světa letních romancí a malebných scenérií. Příběhy plné citu a sluncem zalitých dnů, už od 18. června vždy ve 20:00.

Silné hrdinky, spletené osudy a nekonečné léto. Od 18. června do konce července se můžete těšit na romantické filmy Lilly Schönauer, kde v popředí stojí ženy hledající nový začátek, odpovědi a odvahu otevřít své srdce. FILMBOX+ Love&Crime uvede následující tituly:

Ten pravý pro život 18. 6. ve 20:00
Sophie plánuje svatbu a modernizaci rodinné farmy, k níž potřebuje bankovní úvěr. Když posouzení projektu dostane na starost její dávná středoškolská láska Julian, nečekané setkání znovu rozvíří city a Sophie začne přemýšlet o své budoucnosti.

Překážky lásky 25. 6. ve 20:00
Mladá návrhářka Laura očekává žádost o ruku od svého partnera Alexandra během návštěvy jeho rodičů. Rodinný víkend se však zvrtne. Alexandrova matka jí dává najevo, že pro syna není dost dobrá, a návrat bývalé přítelkyně Susanne vše ještě víc zamotá.

Nejlepší den pro lásku 2. 7. ve 20:00
Valerie tajně miluje svého šéfa Martina, který si jí ale sotva všímá. Když při nákupu nešťastnou náhodou polije kávou mladého architekta Jana, netuší, že jejich osudy brzy propojí nečekaná nehoda a jedno nedorozumění

Láska z minulosti 9. 7. ve 20:00
Johanna se po letech setkává se svou dávnou láskou Walterem, mužem, který je možná otcem jejích dětí. Toto náhodné setkání otevírá staré rány i nové naděje.

Ženy v pokušení 16. 7. ve 20:00
Když se manžel Evy musí kvůli práci přestěhovat do Hamburgu, Eva se se synem stěhuje ke své kamarádce Lucy. Z pouhého přátelství mezi ženami brzy vyroste něco víc, ale láska má své komplikace - nakonec se Eva musí rozhodnout mezi novou vášní a rodinou.

Nástrahy lásky 23. 7. ve 20:00
Novinářka Muriel se vydává do letní rezidence bohatého podnikatele, aby tajně připravila reportáž o jeho svatbě. Přijme práci vychovatelky jeho dětí, ale vše se vyvíjí jinak, než čekala.

Nakročeno ke štěstí 30. 7. ve 20:00
Rozvedená kardioložka Katja se chystá znovu vdát, její dospívající dcera však nového partnera považuje za nudného. Když se Katja během příprav svatby sblíží s charismatickým kuchařem, začne pochybovat, zda si vybrala toho pravého.

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV
Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV
FilmBoxy v novém a s novou značkou FILMBOX+
FilmBoxy v novém a s novou značkou FILMBOX+
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Národní klenoty
21:25 Cyklodálky 2 (8/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (13)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (48)
23:15 FBI V (16)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (75)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Dívka na koštěti
21:55 Jeden z nich je vrah
23:50 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (5, 6)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (2/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Vraždy vo Verdone
kanál DVOJKA 20:10 Prezidentka
22:00 SK dejiny
22:50 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (18)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (9)
21:25 Inženýrská odysea (10)
22:55 Tetička

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook