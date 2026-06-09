TN live SK oslavuje první rok a přináší nové pořady

TN live SK oslavuje první rok a přináší nové pořadyDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská zpravodajská platforma TN live si připomíná první rok svého fungování. Za 12 měsíců se etablovala jako významná součást digitálního zpravodajství TV Markíza.
Za prvních dvanáct měsíců fungování zaznamenala online zpravodajská platforma TN live téměř 17 milionů přehrání videí, připravila 20 mimořádných vysílání věnovaných nejvýznamnějším domácím a světovým událostem a postupně rozšířila svoji nabídku ze tří na deset formátů.
Do druhého roku vstupuje s novými relacemi "Úspešní" a "Špecialisti na zdravie".
První z nových pořadů, "Úspešní", uvede TN live SK již dnes, v úterý 9.6.2026 v 18:15 hodin. Formát se zaměří na rozhovory s osobnostmi ze světa byznysu, vědy, sportu či kultury. Moderátorkami budou Zlatica Švajdová Puškárová a Kveta Horváthová.
Relace se zaměří nejenom na úspěchy hostů, ale především na jejich životní příběhy, rozhodnutí, překážky a zkušenosti, které stály za jejich cestou na vrchol.
Druhá nová relace "Špecialisti na zdravie" uvede TN live SK přesně o týden později ve stejném čase - tedy v úterý 16.6. v 18:15 hodin.
Nový pořad přinese každé dva týdny pravidelné rozhovory s předními odborníky z oblasti medicíny, prevence, psychologie a zdravého životního stylu. Cílem pořadu je nabízet divákům ověřené informace, vysvětlovat zdravotní témata srozumitelným způsobem a pomáhat se orientovat v otázkách fyzického a duševního zdraví. Moderátorkou pořadu bude redaktorka publicistického magazínu Reflex Ivana Krejčová.