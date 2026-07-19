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Neděle, 19. července 2026, svátek má Čeněk

Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku

DNES! | redakce | tisk | názory

Již brzy začne na českém trhu vysílat nový tematický kanál společnosti FTV Prima. Nová stanice bude zaměřena na sportovní přenosy a sportovní obsah. Program dostal jasný název - Prima sport.

První zkušební vysílání se statickou obrazovkou a doplněnou textovou informací o blížícím se startu Prima sport již mohou naladit diváci pozemního vysílání. Prima sport, vysílaná v HD rozlišení, bude součástí nabídky celoplošné DVB-T2 sítě 24 (multiplex 24) operátora Digital Broadcasting. Stanice bude mít pochopitelně zajištěnou kompletní distribuci skrze různé platformy a operátory. Program se objeví v nabídce satelitní služby Skylink a to jak na družici Astra 3C (23,5°E), tedy v DTH, tak i v internetové službě Skylink Live TV, tedy v OTT.

Na platformě Skylink se objeví nový program Prima sport. Ilustrační foto
▲ Na platformě Skylink se objeví nový program Prima sport. Ilustrační foto

Program se v DTH i OTT objeví již velmi brzy a má se tak stát ještě před zahájením pravidelného vysílání Prima sport. Znamená to, že diváci mohou moci program sledovat již od spuštění vysílání. Vysílácí parametry pro naladění programu budou upřesněny později.

Zahájení pravidelného vysílání Prima sport je naplánováno na srpen 2026.

Stanice Prima sport bude dostupná jen v rámci české nabídky. Znamená to, že diváci se slovenskou nabídkou provozovatele tento program ve své nabídce nenajdou.

Prima sport bude součástí většiny programových balíčků. Zákazníci ji najdou v tarifu "MINI" a všech vyšších.

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