Telly: AMC měsíc pro všechny zákazníky

Telly: AMC měsíc pro všechny zákazníkyDNES! | redakce | tisk | názory
Filmový kanál AMC Channel bude měsíc dostupný pro všechny zákazníky televizního operátora Telly. Provozovatel služby bude 30 dní nabízet tuto stanici všem bez ohledu na objednaný programový balíček.
AMC bude dostupný pro všechny klienty Telly od 20. července do 20. srpna 2026. Diváci si budou moci užít velkou porci seriálové a filmové zábavy, které jim poskytne Telly jako letní dárek.
Hlavním tahákem téhle letní akce je návrat kultovního světa živých mrtvých. Už od 27. července se můžete těšit na 3. sérii The Walking Dead: Dead City. Maggie a Negan se v něm vydávají do postapokalyptického New Yorku, kde v temných uličkách číhá mnohem větší nebezpečí než jen krvelačné zombie.
Stanice AMC je obvykle dostupná v balíčcích Střední, Velký a Maxi. Po dobu jednoho měsíce se tak program dostane i k zákazníkům s nejnižším balíčkem Malý.