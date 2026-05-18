Telly nabízí kanál LIVE+ ČT Sport s minimálním zpožděním

Telly pro fanoušky hokeje opět spouští technologickou novinku LIVE+ ČT Sport. Po celou dobu mistrovství světa tak diváci mohou sledovat klíčové zápasy s výrazně nižším zpožděním, které se přibližuje reálnému času. Tato funkce se Telly osvědčila již v únoru během zimní olympiády, kdy na ni získala velmi pozitivní ohlasy.
Znáte ten pocit? Sledujete vypjaté utkání našich lvů, Roman Červenka právě zaváží puk do pásma a najednou od souseda slyšíte hurónský řev oslavující gól. Podobné momenty, kdy se o výsledku dozvíte dříve z okolí než z vlastní obrazovky, dokážou zážitek ze sportu pokazit. Telly proto v období od 15. 5. do 31. 5. 2026 do své nabídky vrací unikátní verzi kanálu ČT Sport s označením LIVE+.
Diváci jej najdou ve svém seznamu programů hned za standardní verzí ČT Sport. Kanál LIVE+ nabízí výrazně nižší zpoždění oproti skutečnému dění na ledě. Díky tomu se zážitek přibližuje reálnému času.
V Telly jsme především sportovní fanoušci a chceme našim divákům přinášet přenosy v té nejvyšší možné kvalitě. Kanály LIVE+ jsme poprvé nasadili v únoru během olympijských her a díky skvělé odezvě od našich zákazníků jsme se rozhodli tuto funkci spustit i pro hokejový šampionát,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.
Prémiová rychlost u LIVE+ vyžaduje stabilní internetové připojení, protože tyto kanály mají vyšší datový tok. Při sledování na mobilních datech je třeba počítat s přibližně dvojnásobnou spotřebou. Kanál funguje výhradně v režimu živého vysílání (bez archivu či nahrávání). Pokud si zápas budete chtít pustit ze záznamu, stačí přepnout na standardní verzi ČT Sport HD.
Kanál LIVE+ bude dostupný ve všech balíčcích internetové Telly, které obsahují standardní ČT Sport (nabídka neplatí pro satelitní TV).
zdroj: Telly