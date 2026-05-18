Pondělí, 18. května 2026, svátek má Nataša

Telly nabízí kanál LIVE+ ČT Sport s minimálním zpožděním

Telly pro fanoušky hokeje opět spouští technologickou novinku LIVE+ ČT Sport. Po celou dobu mistrovství světa tak diváci mohou sledovat klíčové zápasy s výrazně nižším zpožděním, které se přibližuje reálnému času. Tato funkce se Telly osvědčila již v únoru během zimní olympiády, kdy na ni získala velmi pozitivní ohlasy.

Znáte ten pocit? Sledujete vypjaté utkání našich lvů, Roman Červenka právě zaváží puk do pásma a najednou od souseda slyšíte hurónský řev oslavující gól. Podobné momenty, kdy se o výsledku dozvíte dříve z okolí než z vlastní obrazovky, dokážou zážitek ze sportu pokazit. Telly proto v období od 15. 5. do 31. 5. 2026 do své nabídky vrací unikátní verzi kanálu ČT Sport s označením LIVE+.

Diváci jej najdou ve svém seznamu programů hned za standardní verzí ČT Sport. Kanál LIVE+ nabízí výrazně nižší zpoždění oproti skutečnému dění na ledě. Díky tomu se zážitek přibližuje reálnému času.

V Telly jsme především sportovní fanoušci a chceme našim divákům přinášet přenosy v té nejvyšší možné kvalitě. Kanály LIVE+ jsme poprvé nasadili v únoru během olympijských her a díky skvělé odezvě od našich zákazníků jsme se rozhodli tuto funkci spustit i pro hokejový šampionát,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.

Prémiová rychlost u LIVE+ vyžaduje stabilní internetové připojení, protože tyto kanály mají vyšší datový tok. Při sledování na mobilních datech je třeba počítat s přibližně dvojnásobnou spotřebou. Kanál funguje výhradně v režimu živého vysílání (bez archivu či nahrávání). Pokud si zápas budete chtít pustit ze záznamu, stačí přepnout na standardní verzi ČT Sport HD.

Kanál LIVE+ bude dostupný ve všech balíčcích internetové Telly, které obsahují standardní ČT Sport (nabídka neplatí pro satelitní TV).

zdroj: Telly

Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (7/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Korsický případ
21:35 Viva Zapata
23:30 Černá voda (1/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (141)
21:25 Specialisté (142)
22:35 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Jak básníci čekají na zázrak
22:40 Kriminálka Kraj I (10)
23:40 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Hroši v Africe
22:25 Stopy zločinu (1)
23:50 KOndoMEDIE
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Katarina Wittová: Voľba, ktorá ostáva
22:10 Reportéri
22:40 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (3/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (6)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (2)
21:20 Den sedmý, osmá noc
23:30 Skutečné příběhy

