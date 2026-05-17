Telekarta ukončila testy na 56E

Operátor ruské satelitní placené televize Telekarta ukončil technické testy na domácí (ruské) družici Express AT2, která se nachází na orbitální pozici 56°E.
Provozovatel DTH služby Telekarta pro potřeby testů využíval na zmíněném satelitu dva transpondéry - frekvence 12,399 a 12,437 GHz s polarizací pravotočivou. První multiplex obsahoval SD programy, především federální stanice, zatímco druhý vybrané federální kanály v HD rozlišení. Vysílání SD kanálů bylo zakódováno systémem Conax.
Zda se testy Telekarty na pozici 56°E, eventuálně provozovatel zde přejde na pravidelné vysílání zatím není známo. Bude záležet, jak provozovatel platformy vyhodnotí přínos distribuce svých služeb na nové pozici.
Telekarta vysílá pro západní část Ruské federace ze satelitu Express 80 na pozici 80°E, kde má pronajato celkem 12 transpondérů. Na pozici 56°E by tedy nemohla být nabídka takto široká, neboť samotný satelit Express AT2 disponuje jen 16 transpondéry. Některé z nich využívají i jiní hráči na ruském trhu - Trikolor TV, Russkij Mir či přímo operátor RSCC.
Původně na pozici 56°E fungoval satelit Express AT1, který začátkem března předčasně ukončil svůj provoz. Po měsíci byla na pozici 56°E uvedena do provozu náhradní družice Express AT2, která se sem přesunula z původní pozice 140°E. Se změnou satelitu se změnilo nejen pokrytí ale i dostupná kapacita - z původních 32 transpondérů je na pozici 56°E nyní k dispozici jen zmíněných 16.
bývalé technické parametry - Telekarta (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Express AT2 (56°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AT2 (56°E), freq. 12,437 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK