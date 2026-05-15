tak.moment! Nový projekt ČT pro generaci Z překonal 1,5 milionu zobrazení
Česká televize rozšířila své působení v digitálním prostoru a spustila nový mediální projekt tak.moment, určený primárně mladému publiku ve věku 15 až 25 let. Projekt vzniká především pro Instagram, doplňkově také pro YouTube Shorts a reaguje na proměňující se způsob, jakým mladá generace vyhledává a sleduje informace.
Digitální služby České televize spustily projekt pro mladé publikum, který propojuje aktuální dění, kontext i zábavu. Zaměřuje se na široké spektrum témat - od zpravodajství přes sport, kulturu a technologie až po internetové trendy. Cílem je nabídnout mladým lidem přehledné informační minimum ve formátu, který odpovídá jejich každodenním návykům i stylu komunikace. Současně organicky představuje relevantní produkty a pořady z tvorby České televize,“ vysvětluje generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Profil tak.moment odstartoval 29. dubna 2026 a během prvních deseti dnů fungování zaznamenal více než 1,5 milionu zobrazení a přes 6 tisíc sledujících. Úspěšný start potvrzuje silný organický dosah i schopnost projektu oslovit mladé publikum formátem odpovídajícím prostředí sociálních sítí. „
Za rychlým růstem projektu stojí především práce s formátem krátkých videí a jasně definovaná obsahová strategie. K výsledkům přispívá zejména vysoká míra dokončení sledování videí do konce a konzistentní obsahový styl, díky kterému uživatelé během několika sekund rozpoznají charakter i hodnotu profilu,“ říká šéfredaktorka tak.moment Anna Mikušová.
Obsah připravuje mladá redakce sídlící v Brně, která spolupracuje s týmy napříč Českou televizí. Projekt zároveň postupně integruje i zpravodajský obsah pod metodickým vedením ČT24. „
Chceme být relevantním a důvěryhodným zdrojem informací pro generaci Z. tak.moment vzniká s důrazem na vizuální atraktivitu, humor a jazyk blízký prostředí sociálních sítí, aniž by rezignoval na kontext a kvalitu,“ doplňuje manažerka digitálního obsahu České televize Diana Tabakov.
tak.moment pracuje s několika pravidelnými formáty. Rubrika dig.it.all se věnuje technologiím, call a friend přináší rozhovory s odborníky z různých oblastí, kultu.radar sleduje novinky z kultury, adulting.101 nabízí praktické návody pro běžné situace dospělého života, formát touch grass otevírá formou anket témata spojená s mentálním zdravím.
Název tak.moment vychází z kombinace kvalitativních i kvantitativních výzkumů. Odkazuje mimo jiné na známé zvolání „Moment!“ spojené s moderátorkou České televize Michaelou Jílkovou, které se stalo součástí české popkultury.
Zdroj dat návštěvnosti profilu: Emplifi
zdroj: ČT