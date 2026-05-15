TV Prima a prima+ chystají seznamovací show

Populární seznamovací reality show Are You The One? míří do Česka. TV Prima a prima+ uvedou českou verzi celosvětově úspěšné dating show, ve které deset nezadaných mužů a deset nezadaných žen hledá svou ideální životní lásku. Na rozdíl od běžných seznamek zde nerozhodují pouze sympatie a vzhled, ale i věda.
Seznamovací reality show Are You The One? kombinuje romantiku, psychologii i herní strategii. Skupina singles z Česka a Slovenska se setká v luxusní vile v Thajsku, kde budou několik týdnů společně žít a postupně odhalovat, kdo je jejich perfektní protějšek.
Každému účastníkovi byl totiž na základě odborné analýzy předem určen ideální partner. Jeho identita však zůstává skryta. Úkolem soutěžících je tyto dvojice odhalit. Pokud se jim podaří do finále sestavit všechny perfektní páry, čeká je lákavá finanční odměna, kterou si mezi sebou rozdělí.
Natáčení probíhá v luxusní vile s výhledem na moře v Thajsku, která má sama o sobě romantickou historii. V minulosti sloužila jako soukromé hnízdečko pro zamilovaný pár. Dnes nabízí ideální prostředí pro vznik nových vztahů, emocí i nečekaných zvratů.
První řada reality formátu Are You The One? měla premiéru na MTV v USA v roce 2014 a okamžitě se stala hitem. Následovalo dalších osm amerických řad a také mezinárodní adaptace v Německu, v Mexiku, v Brazílii, ve Švédsku, v Dánsku, v Itálii, v Nizozemsku, ve Velké Británii a ve Francii. Česká verze pořadu Are You The One? vzniká na základě licence od Paramount Pictures International Ltd. Licenční práva k formátu poskytuje Paramount Global Content Licensing.
Českou verzi seznamovací show Are You The One? již brzy sledujte na prima+ a TV Prima.
zdroj: FTV Prima