Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 15. května 2026, svátek má Žofie

TV Prima a prima+ chystají seznamovací show

DNES! | redakce | tisk | názory

Populární seznamovací reality show Are You The One? míří do Česka. TV Prima a prima+ uvedou českou verzi celosvětově úspěšné dating show, ve které deset nezadaných mužů a deset nezadaných žen hledá svou ideální životní lásku. Na rozdíl od běžných seznamek zde nerozhodují pouze sympatie a vzhled, ale i věda.

Seznamovací reality show Are You The One? kombinuje romantiku, psychologii i herní strategii. Skupina singles z Česka a Slovenska se setká v luxusní vile v Thajsku, kde budou několik týdnů společně žít a postupně odhalovat, kdo je jejich perfektní protějšek.

Are You The One? (foto: FTV Prima)
▲ Are You The One? (foto: FTV Prima)

Každému účastníkovi byl totiž na základě odborné analýzy předem určen ideální partner. Jeho identita však zůstává skryta. Úkolem soutěžících je tyto dvojice odhalit. Pokud se jim podaří do finále sestavit všechny perfektní páry, čeká je lákavá finanční odměna, kterou si mezi sebou rozdělí.

Natáčení probíhá v luxusní vile s výhledem na moře v Thajsku, která má sama o sobě romantickou historii. V minulosti sloužila jako soukromé hnízdečko pro zamilovaný pár. Dnes nabízí ideální prostředí pro vznik nových vztahů, emocí i nečekaných zvratů.

První řada reality formátu Are You The One? měla premiéru na MTV v USA v roce 2014 a okamžitě se stala hitem. Následovalo dalších osm amerických řad a také mezinárodní adaptace v Německu, v Mexiku, v Brazílii, ve Švédsku, v Dánsku, v Itálii, v Nizozemsku, ve Velké Británii a ve Francii. Česká verze pořadu Are You The One? vzniká na základě licence od Paramount Pictures International Ltd. Licenční práva k formátu poskytuje Paramount Global Content Licensing.

Českou verzi seznamovací show Are You The One? již brzy sledujte na prima+ a TV Prima.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Sharp
Předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Sharp

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Kořist
22:00 Tajný vzorec
23:55 Julius Caesar
kanál NOVA 20:20 To ty nosíš smůlu, lásko
22:40 November Man
00:55 Kriminálka Miami III (9)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Jiřinku
22:35 Máme rádi Česko
00:20 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Banánový Joe
22:20 Nemilosrdní: Nová generace
00:10 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 2 (17)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (10)
21:00 Vítejte ve světě Andrého Rieu (1/10)
21:50 Sex Files (4)
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:40 Cestou necestou
22:20 Odsun
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Následník (2/8)
21:30 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (19, 20)
23:05 Partička
00:55 Horná Dolná XIV. (2)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Den sedmý, osmá noc
22:30 Dr. Dokonalý (3)
23:25 Medicopter 117 (64)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook