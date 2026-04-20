Pondělí, 20. dubna 2026, svátek má Marcela

Music Box Classic chce vysílat s českou licencí

Na českém a slovenském trhu a v dalších zemích se již několik měsíců vysílá hudební retro kanál Music Box Classic pražské společnosti Music Box Television s.r.o.

V budoucnu se změní jedna důležitá věc - stanice usiluje o získání české vysílací licence pro distribuci prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (šíření přes internet). Doposud je program Music Box Classic licencován v zahraničí. Nyní chce mít česká společnost všechny licence pod jedním dohledem.

▲ Propagační materiál Music Box Classic (foto: Music Box Television)

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) již obdržela žádost provozovatele o získání české licence Music Box Classic.

Tento program rozšíří stávající rodinu sedmi licencovaných stanice Music Box v Česku, kde jsou již nyní pod dohledem RRTV programy jako Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s, Music Box Polska, Music Box Dance, Music Box Hits a Music Box Sexy. Některé z nich se již vysílají i na českém a slovenském trhu, ostatní jsou poskytovány v zahraničí.

Kanály Music Box zaplnily na trhu mezeru, která vznikla po uzavření konkurenčních hudebních kanálů pod značkou MTV, provozovatele Paramount Global, v závěru roku 2025.

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (3/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Mrchožrouti
21:50 Královna
23:30 Babylon Berlín IV (9/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (5)
21:40 Specialisté (137)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (7)
21:30 Polda IV (8)
22:40 Kriminálka Kraj I (6)
kanál SEZNAM 20:10 Šimon a Matouš jedou na Riviéru
22:10 Tajemná záře nad Pacifikem
00:15 Profesionálové 4 (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pozri sa
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Fascinujúce sociálne siete nášho tela
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (2)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:55 Velitel (6/6)
22:30 Smrt talentovaného ševce
00:15 Skutečné příběhy

