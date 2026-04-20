Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Na českém a slovenském trhu a v dalších zemích se již několik měsíců vysílá hudební retro kanál Music Box Classic pražské společnosti Music Box Television s.r.o.
V budoucnu se změní jedna důležitá věc - stanice usiluje o získání české vysílací licence pro distribuci prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (šíření přes internet). Doposud je program Music Box Classic licencován v zahraničí. Nyní chce mít česká společnost všechny licence pod jedním dohledem.
Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) již obdržela žádost provozovatele o získání české licence Music Box Classic.
Tento program rozšíří stávající rodinu sedmi licencovaných stanice Music Box v Česku, kde jsou již nyní pod dohledem RRTV programy jako Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s, Music Box Polska, Music Box Dance, Music Box Hits a Music Box Sexy. Některé z nich se již vysílají i na českém a slovenském trhu, ostatní jsou poskytovány v zahraničí.
Kanály Music Box zaplnily na trhu mezeru, která vznikla po uzavření konkurenčních hudebních kanálů pod značkou MTV, provozovatele Paramount Global, v závěru roku 2025.