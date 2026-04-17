Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 17. dubna 2026, svátek má Rudolf

Konec FTA distribuce ORF1 a ORF Sport+

DNES!

Ze satelitu již není možné přijímat ORF1 HD a ORF Sport+ HD, dva z programů rakouské veřejnoprávní televize ORF, bez jakékoliv přístupové karty a předplatného.

Na satelitu Eutelsat 9B totiž skončila FTA modulace obou programů. Volně vysílaný signál byl výhradně určen jako technická trasa pro terestrické vysílače v severní části Itálie a proto vysílání bylo šířeno v režimu multistream a navíc v modulaci 16APSK. Nicméně volné vysílání a dostupná přijímací technika umožnila toto vysílání přijímat pro všechny zájemce v dosahu regionálního italského paprsku družice Eutelsat 9B.

Přijímací zařízení vedle nezbytné podpory režimu multistream musel umět přijímat i multiplexy v modulaci 16APSK. Navíc pokrytí satelitního bylo omezeno bylo omezeno právě zmíněným italským vysílacím svazkem. Přesto bylo vysílání dostupné i daleko za hranicemi Itálie.

Zda je to definitivní konec distribuce obou kanálů ORF v italském pozemním vysílání není známo. V multiplexu se již nevysílají ani jejich programové pozice "ORF1 PAT" a "OFF Sport PAT".

I po ukončení distribuce kanálů ORF v italských distribučních multiplexech mohou diváci naladit celou řadu atraktivních stanic, které jsou na jiných satelitech zakódovány. Například italské privátní televize či první program švýcarské televize pro francouzsky hovořící oblast RTS 1.

bývalé technické parametry - ORF1, ORF Sport+ (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,466 GHz, pol. V, SR 41950, FEC 2/3, DVB-S2/16PSK, multistream, stream 13, FTA

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Bony a klid
kanál CT2 20:00 Rvačka v Panamě
21:40 Temná tvář Brooklynu
00:00 Údolí králů
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (5)
21:10 Sex O´Clock II (6)
22:10 Bitevní loď
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Malý unavený Joe
22:35 Doupě
00:30 Profesionálové 4 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (6, 7)
22:00 Tajemné doteky (6)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:45 Cestou necestou
22:20 Brutálna Nikita
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (4/6)
21:40 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (11, 12)
23:00 Partička
00:15 Horná Dolná XI. (9)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Smrt talentovaného ševce
22:05 Medicopter 117 (54)
23:05 Medicopter 117 (55)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook