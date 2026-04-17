Konec FTA distribuce ORF1 a ORF Sport+

Ze satelitu již není možné přijímat ORF1 HD a ORF Sport+ HD, dva z programů rakouské veřejnoprávní televize ORF, bez jakékoliv přístupové karty a předplatného.
Na satelitu Eutelsat 9B totiž skončila FTA modulace obou programů. Volně vysílaný signál byl výhradně určen jako technická trasa pro terestrické vysílače v severní části Itálie a proto vysílání bylo šířeno v režimu multistream a navíc v modulaci 16APSK. Nicméně volné vysílání a dostupná přijímací technika umožnila toto vysílání přijímat pro všechny zájemce v dosahu regionálního italského paprsku družice Eutelsat 9B.
Přijímací zařízení vedle nezbytné podpory režimu multistream musel umět přijímat i multiplexy v modulaci 16APSK. Navíc pokrytí satelitního bylo omezeno bylo omezeno právě zmíněným italským vysílacím svazkem. Přesto bylo vysílání dostupné i daleko za hranicemi Itálie.
Zda je to definitivní konec distribuce obou kanálů ORF v italském pozemním vysílání není známo. V multiplexu se již nevysílají ani jejich programové pozice "ORF1 PAT" a "OFF Sport PAT".
I po ukončení distribuce kanálů ORF v italských distribučních multiplexech mohou diváci naladit celou řadu atraktivních stanic, které jsou na jiných satelitech zakódovány. Například italské privátní televize či první program švýcarské televize pro francouzsky hovořící oblast RTS 1.
bývalé technické parametry - ORF1, ORF Sport+ (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,466 GHz, pol. V, SR 41950, FEC 2/3, DVB-S2/16PSK, multistream, stream 13, FTA