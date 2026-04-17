Pátek, 17. dubna 2026, svátek má Rudolf

Na JOJ Šport startuje finále Tipsport ligy

DNES! |

Hokejová sezóna na Slovensku jde do svého vrcholu a JOJ Šport bude při tom. Už v neděli 19. dubna a v pondělí 20. dubna, vždy od 18.00 hodin, odstartuje utkání finálové série play-off Tipsport ligy mezi Nitrou a Slovanem Bratislava.

Závěr sezóny patří tradičně k nejsledovanějším momentům celé soutěže.

JOJ Šport přinese první dva finálové zápasy série mezi Nitrou a Slovanem Bratislava živě i se studiem přímo ze stadionu. Půjde o reprízu finále ze sezóny 2021/2022, kdy se z titulu těšil Slovan po vítězství 4:2 na zápasy. Byl to zároveň jeho dosud poslední mistrovský titul.

Hokej na JOJ Šport. Ilustrační foto (foto: TV JOJ)
▲ Hokej na JOJ Šport. Ilustrační foto (foto: TV JOJ)

Letošní finále však píše nový příběh. Nitra se do boje o titul dostala třetí rok po sobě a celkově už počtvrté za posledních pět sezón. Ve hře je její historicky třetí mistrovský titul. Slovan Bratislava bude bojovat o titul číslo deset, kterým by v počtu titulů dorovnal HC Košice.

Oba úvodní finálové večery odvysílá JOJ Šport se studiem přímo ze stadionu. V neděli bude studiem doprovázet Ladislav Fabo a jeho hosty budou Michal Hreus a Andrej Šťastný. V pondělí ve studiu moderátor Ladislav Fabo přivítá hosty Branka Radivojeviče a Michala Hreuse.

O komentování obou zápasů se postarají Pavel Pindjak a Michal Hlinka. Reportérský bude nedělní duel zastřešovat Tomáš Tančibok, pondělní Samuel Barták.

zdroj: JOJ

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Rvačka v Panamě
21:40 Temná tvář Brooklynu
00:00 Údolí králů
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (5)
21:10 Sex O´Clock II (6)
22:10 Bitevní loď
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Malý unavený Joe
22:35 Doupě
00:30 Profesionálové 4 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (6, 7)
22:00 Tajemné doteky (6)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:45 Cestou necestou
22:20 Brutálna Nikita
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (4/6)
21:40 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (11, 12)
23:00 Partička
00:15 Horná Dolná XI. (9)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Smrt talentovaného ševce
22:05 Medicopter 117 (54)
23:05 Medicopter 117 (55)

