Na JOJ Šport startuje finále Tipsport ligy
Hokejová sezóna na Slovensku jde do svého vrcholu a JOJ Šport bude při tom. Už v neděli 19. dubna a v pondělí 20. dubna, vždy od 18.00 hodin, odstartuje utkání finálové série play-off Tipsport ligy mezi Nitrou a Slovanem Bratislava.
Závěr sezóny patří tradičně k nejsledovanějším momentům celé soutěže.
JOJ Šport přinese první dva finálové zápasy série mezi Nitrou a Slovanem Bratislava živě i se studiem přímo ze stadionu. Půjde o reprízu finále ze sezóny 2021/2022, kdy se z titulu těšil Slovan po vítězství 4:2 na zápasy. Byl to zároveň jeho dosud poslední mistrovský titul.
Letošní finále však píše nový příběh. Nitra se do boje o titul dostala třetí rok po sobě a celkově už počtvrté za posledních pět sezón. Ve hře je její historicky třetí mistrovský titul. Slovan Bratislava bude bojovat o titul číslo deset, kterým by v počtu titulů dorovnal HC Košice.
Oba úvodní finálové večery odvysílá JOJ Šport se studiem přímo ze stadionu. V neděli bude studiem doprovázet Ladislav Fabo a jeho hosty budou Michal Hreus a Andrej Šťastný. V pondělí ve studiu moderátor Ladislav Fabo přivítá hosty Branka Radivojeviče a Michala Hreuse.
O komentování obou zápasů se postarají Pavel Pindjak a Michal Hlinka. Reportérský bude nedělní duel zastřešovat Tomáš Tančibok, pondělní Samuel Barták.
zdroj: JOJ