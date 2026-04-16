JOJ Šport nabídne přípravné zápasy před MS v hokeji
Přímé přenosy přípravných zápasů slovenské reprezentace před mistrovstvím světa nabídne divákům na Slovensku sportovní kanál JOJ Šport. Diváci se mohou od čtvrtka těšit na živé zápasy, studia přímo ze stadionu i kompletní expertně redakční servis.
JOJ Šport vstupuje do další fáze hokejové sezóny a už tento týden přinese první přímé přenosy přípravných setkání slovenské reprezentace před mistrovstvím světa v ledním hokeji ve Švýcarsku.
První dva přípravné souboje odvysílá JOJ Šport živě ve čtvrtek 16. dubna a v pátek 17. dubna. V obou případech půjde o zápasy Slovenska proti Švýcarsku, přičemž studio začne vždy 30 minut před úvodním vhazováním.
Oba přenosy nabídne JOJ Šport se studiem přímo na stadionu. Ve čtvrtek diváky studiem provede moderátor Ladislav Fabo a jeho hosty budou Branko Radivojevič a Jozef Stümpel. Páteční studio bude moderovat Stanislav Benčat spolu s Brankem Radivojevičem a Michalem Hudecem.
Ve čtvrtek zápas odkomentují Richard Weinfortner a Rastislav Konečný, v pátek se o komentář postarají Pavol Pindjak a Rastislav Konečný.
Reportérsky budou oba zápasy zastřešené Petrem Klimašovským.
Přípravná utkání na JOJ Šport
Přípravné duely jsou důležitou součástí finálního ladění týmu před odchodem na mistrovství světa. Divákům zároveň nabídnou první detailnější pohled na to, jak se formuje podoba reprezentace před startem turnaje.
JOJ Šport odvysílá živě celý program přípravných setkání slovenského týmu před světovým šampionátem.
Kromě dvojice duelů se Švýcarskem uvidí diváci i další souboje proti Německu, Lotyšsku a Dánsku.
Rozpis přípravných zápasů slovenské reprezentace na JOJ Sport:
16. 4. 2026 v 16.30
Slovensko - Švýcarsko
17. 4. 2026 v 16.30
Slovensko - Švýcarsko
23. 4. 2026 ve 20.00
Německo - Slovensko
25. 4. 2026 v 17.00
Německo - Slovensko
2. 5. 2026 v 17.00
Slovensko - Lotyšsko
3. 5. 2026 v 17.00
Slovensko - Lotyšsko
8. 5. 2026 v 18.00
Slovensko - Dánsko
9. 5. 2026 v 16.00
Slovensko - Dánsko
JOJ Šport tak nabídne kompletní televizní servis již během přípravy reprezentace a plynule naváže na vysílání mistrovství světa v ledním hokeji. Ty se uskuteční od 15. do 31. května ve švýcarských městech Curych a Fribourg. Skupina JOJ odvysílá všech 64 setkání.
zdroj: JOJ