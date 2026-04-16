13E: Euronews v angličtině a italštině z nové kapacity

Panevropský zpravodajský kanál Euronews chystá patrně změnu poskytovatele satelitní vysílací kapacity. Euronews v anglickém a italském jazyce se totiž objevil v multiplexu jiného poskytovatele.
Euronews English HD a Euronews Italian se začaly vysílat v DVB-S2 multiplexu společnosti iKOMG, na kmitočtu 12,520 GHz na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E). Oba programy se zde vysílají volně ( FTA), stejně tak jako na původní kapacitě, u společnosti Globecast.
Program Euronews English se nadále vysílá v MPEG-4 v HD rozlišení (1920x1080) se zvukem v MPEG (192 kbit/s), zatímco Euronews Italian je i na nové frekvenci šířen v MPEG-4 v SD (720x576) se zvukem v MPEG (128 kbit/s).
technické parametry - Euronews English HD, Euronews Italian:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,520 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA