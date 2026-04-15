Středa, 15. dubna 2026, svátek má Anastázie

Bývalý multiplex ARD postupně ztrácí programy

Měla to být sázka na jistotu - satelitní kapacitu, kterou v předchozích letech využívala pro distribuci SD programů německá veřejnoprávní televize ARD, postupně opouštějí další menší privátní stanice.

Satelitní transpondér na družici Astra na pozici 19,2°E, na kmitočtu 11,836 GHz s horizontální polarizací dříve sloužil k distribuci programů německé veřejnoprávní televize ARD. Začátkem loňského roku se broadcaster rozhodl ukončit poskytování programů v MPEG-2 v SD rozlišení a diváky vyzval k obměně přijímacího zařízení, za nové, které podporuje MPEG-4 a HD rozlišení. Právě v tomto formátu nyní ARD ale i ZDF poskytují svým divákům televizní programy.

Po skončení MPEG-2/SD distribuce ARD se tak uvolnily vysílací kmitočty, které byly pro tento druh šíření využívány a menší privátní stanice z Německa se rozhodly využít proladěnost satelitních set top boxů a televizorů u televizních diváků a uvolněnou kapacitu proto okamžitě využily. K divákům se programy sice dostaly, nicméně tato strategie provozovatelům příliš nepomohla. Řada programů totiž postupně tuto atraktivní frekvenci postupně opustila - One Music Television, wedotv Movies a nejnověji teleshoppingový kanál Genius Family.

Nakupování prostřednictvím televizní obrazovky navíc již příliš netáhne. Jde o několikátou stanici v Německu, která ukončila svůj provoz.

Na kmitočtu 11,836 GHz jsou aktuálně poskytovány už jen dva programy Docusat a volksmusik.tv. Dále je zde v provozu demo kanál satelitního operátora SES (Astra).

bývalé technické parametry - Genius Family (vysílání bylo zde ukončeno!):

• Astra (19,2°E), freq. 11,836 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

