Fashion TV opustil multiplex Slovak Telekomu

Na kapacitě operátora Slovak Telekom (ST) (Thor, 0,8°W) byla ukončena distribuce módního a lifestylového kanálu Fashion TV v česko-slovenské verzi.
Stanice Fashion TV CZ/SK se vysílala na kmitočtu 11,747 GHz s horizontální polarizací. Stanice byla součástí balíčků služeb MAGENTA TV SAT, DIGI SK a Magio Sat.
Uvolněná kapacita může být brzy využita pro šíření jiného televizního programu.
bývalé technické parametry - Fashion TV CZ/SK (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Thor (0,8°W), freq. 11,747 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA