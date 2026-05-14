Čtvrtek, 14. května 2026, svátek má Bonifác

JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026

Slovenská mediální skupina JOJ bude i letos vysílat všechny zápasy z Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Diváky čeká kompletní hokejový servis, všech 64 zápasů v přímých přenosech a exkluzivní obsah, který se dostane do klasického vysílání i do online.

MS v hokeji 2026 se koná od 15. května do 31. května 2026 ve Švýcarsku. Zápasy hostí města Fribourg a Curych. Slovenská reprezentace se představí ve Fribourgu, ve skupině B.

Hlavním domovem pro slovenské zápasy bude TV JOJ, zatímco fanoušci ostatních týmů si najdou své zápasy na dalších stanicích JOJ Group. Všechna utkání ze světového šampionátu bude možné sledovat zdarma na JOJ play.

▲ Hokej na kanálech JOJ Group. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)

JOJ Šport bude hokejové mistrovství vysílat z kompletně inovovaného bratislavského studia. Dominantou je segmentová LED stěna, která umožňuje simultánní diskuse a živá propojení mezi Bratislavou, Curychem a Fribourgem v reálném čase.

Klíčovou inovací je „digitální tužka“ - interaktivní analytická obrazovka. Experti už nesedí za stolem, ale přímo u grafických výstupů rozebírají herní situace a taktiku, čímž se slovenské vysílání vyrovnává moderním světovým trendem.

Přímo v dějišti, ve Fribourgu, vyrostlo nové studio situované za brankou v prvním prstenci arény. Díky otevřenému designu bez bočních hran nabídne divákům unikátní výhled na led a tribuny, čímž je maximálně vtahuje do atmosféry šampionátu.

Alternativou ke sledování MS v hokeji je i speciální formát na JOJ play - Play-On, kde budou zápasy v sekci PREMIUM odlehčenou formou komentovat bývalí reprezentanti Marián Gáborík a Boris Valábik.

Kdo bude diváky doprovázet šampionátem:
JOJka nasazuje do dějišť MS v hokeji 2026 široký tým profesionálů, odborníků a hokejových legend, aby divákům zajistila špičkový informační servis z obou dějišť.

Tým Fribourg (skupina se slovenskou reprezentací)
• Moderátoři: Ladislav Fabo, Stanislav Benčat. Komentátoři: Richard Weinfortner, Pavol Pindjak. Hosté a experti: Branko Radivojevič, Andrej Meszároš, Dominik Graňák, Jozef Stümpel, Rastislav Staňa, Ján Lašák, Rasťo Konečný, Michal Hudec. Redaktoři: Peter Klimašovský, Samuel Barták, Tomáš Tančibok.

Tým Curych
• Moderátoři: Slávo Jurko, Lukáš Turiak, Dominik Kríž, Tomáš Horváth, Michal Maťašovský. Komentátoři: Tomáš Horváth, Michal Maťašovský, Karol Jakubovič, Stanislav Suvák, Andrej Fuksa, Michal Gavron, Patrik Porubský
• Hosté a experti: Michal Hlinka, Michal Hreus, Martin Chovan, Andrej Šťastný, Rostislav Čada, Marián Bezák, Juraj Mikuš, Rastislav Gašpar.

zdroj: JOJ

