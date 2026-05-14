JOJ play nabídne seriálovou novinku: Jednotka Jastrab

Streamovací platforma JOJ play uvádí od pátku očekávanou kriminální novinku "Jednotka Jastrab" (Jednička Jestřáb). Seriál inspirovaný prací skutečné jednotky, která po celém světě loví na nejhledanější mezinárodní zločince, slibuje nekompromisní akci a autentický pohled do zákulisí špičkové kriminalistiky.
Seriál Jednotka Jastrab není jen fikcí; popisuje práci skutečné kriminální jednotky, jejímž úkolem je hledat pravomocně odsouzené mezinárodní zločince na útěku. Diváci tak nahlédnou do světa elitních lovců, kteří operují po celém světě, aby spravedlnosti neunikli ti nejnebezpečnější kriminálníci.
Zárukou kvality a napětí je scenáristický tým. Scénář k seriálu psala osvědčená dvojice autorů Valéria Schulczová a Roman Olekšák, kteří stojí za úspěšnými a kritikou uznávanými projekty TV JOJ jako "Za sklom" či "Odsúdené". Aby byla zachována maximální míra autenticity, autoři konzultovali příběhy a postupy přímo s kriminalistkou Lucií Šimorovou.
Načasování premiéry není náhodné. Jednotka Jastrab startuje právě během Mistrovství světa v hokeji, kdy se pozornost diváků zaměřuje na obrazovky a digitální platformy skupiny JOJ.
Zatímco hokejové arény budou žít sportovním napětím, JOJ play nabídne divákům ideální alternativu pro večerní uvolnění při prémiovém slovenském obsahu. Exkluzivní novinka tak doplní bohatý hokejový servis a vytvoří komplexní balíček zábavy pro každého člena domácnosti.
Diváci se mohou těšit na pravidelnou dávku emocí a napínavého vyšetřování - každý následující pátek najdou předplatitelé v nabídce JOJ play novou epizodu. Tento model postupného uvádění umožní fanouškům naplno si vychutnat každý z případů a sledovat postupný lov na zločince po celou dobu trvání šampionátu i po něm.
zdroj: JOJ