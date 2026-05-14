Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 14. května 2026, svátek má Bonifác

JOJ play nabídne seriálovou novinku: Jednotka Jastrab

DNES! | redakce | tisk | názory

Streamovací platforma JOJ play uvádí od pátku očekávanou kriminální novinku "Jednotka Jastrab" (Jednička Jestřáb). Seriál inspirovaný prací skutečné jednotky, která po celém světě loví na nejhledanější mezinárodní zločince, slibuje nekompromisní akci a autentický pohled do zákulisí špičkové kriminalistiky.

Seriál Jednotka Jastrab není jen fikcí; popisuje práci skutečné kriminální jednotky, jejímž úkolem je hledat pravomocně odsouzené mezinárodní zločince na útěku. Diváci tak nahlédnou do světa elitních lovců, kteří operují po celém světě, aby spravedlnosti neunikli ti nejnebezpečnější kriminálníci.

Jednotka Jastrab (foto: TV JOJ)
▲ Jednotka Jastrab (foto: TV JOJ)

Zárukou kvality a napětí je scenáristický tým. Scénář k seriálu psala osvědčená dvojice autorů Valéria Schulczová a Roman Olekšák, kteří stojí za úspěšnými a kritikou uznávanými projekty TV JOJ jako "Za sklom" či "Odsúdené". Aby byla zachována maximální míra autenticity, autoři konzultovali příběhy a postupy přímo s kriminalistkou Lucií Šimorovou.

Načasování premiéry není náhodné. Jednotka Jastrab startuje právě během Mistrovství světa v hokeji, kdy se pozornost diváků zaměřuje na obrazovky a digitální platformy skupiny JOJ.

Zatímco hokejové arény budou žít sportovním napětím, JOJ play nabídne divákům ideální alternativu pro večerní uvolnění při prémiovém slovenském obsahu. Exkluzivní novinka tak doplní bohatý hokejový servis a vytvoří komplexní balíček zábavy pro každého člena domácnosti.

Diváci se mohou těšit na pravidelnou dávku emocí a napínavého vyšetřování - každý následující pátek najdou předplatitelé v nabídce JOJ play novou epizodu. Tento model postupného uvádění umožní fanouškům naplno si vychutnat každý z případů a sledovat postupný lov na zločince po celou dobu trvání šampionátu i po něm.

zdroj: JOJ

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Eurovision Song Contest 2026
23:15 Luštitelé záhad II
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (5)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (36)
22:55 Kriminálka Vegas III (10)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (68)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Tankový prapor
21:55 Smrt si vybírá
23:50 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 2 (15)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův poloostrov (23)
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (4/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:55 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Zlatí chlapci (1/2)
21:00 Zlatí chlapci (2/2)
22:00 SK DEJINY
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (12)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (1/13)
21:20 Inženýrská odysea (2)
22:25 Tři vejce do skla

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook