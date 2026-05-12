Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz

Antik TV přidává další fotbalový kanál - BallcasterzDNES! | Tisk | komentáře
Košický telekomunikační operátor Antik Telecom opět rozšiřuje svoji programovou nabídku své OTT platformy Antik TV o další sportovní kanál a opět potěší všechny fotbalové fanoušky.
Po nedávném zařazení unikátního kanálu Realmadrid TV pokračuje Antik Telecom v rozšiřování své televizní nabídky o další atraktivní fotbalový obsah. Nově ji obohacuje o nový sportovní kanál Ballcasterz, který se zaměřuje výhradně na fotbalové podcasty, diskuse a autorský obsah ze světa fotbalu.
▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom v Košicích. Ilustrační foto (foto: Antik Telecom)
Stanice přináší unikátní koncept lineárního vysílání postaveného na populárních online formátech a patří mezi první projekty svého druhu v regionu.
Kanál Ballcasterz je nyní dostupný zákazníkům ve slovenské i české službě na všech platformách ANTIK TV, Antik Sat i ANTIK TV Optik včetně televizního archivu, který umožňuje sledovat oblíbené pořady a podcasty kdykoliv podle preferencí diváka.
Ballcasterz se inspiruje modelem úspěšných prémiových obsahových platforem a divákům nabídne tematicky zaměřený program postavený na fotbalových podcastech, analýzách, rozhovorech a diskusních formátech. Součástí vysílání bude i populární podcast Kudy běží zajíc, který patří mezi nejsledovanější sportovní podcasty v Česku.
Ballcasterz rozšiřuje sportovní portfolio ANTIK TV o nový typ obsahu, který propojuje televizní vysílání s dynamikou online mediálního prostředí a přináší fotbalovým fanouškům obsah na jednom místě a ve vysoké kvalitě.
redakce
Po nedávném zařazení unikátního kanálu Realmadrid TV pokračuje Antik Telecom v rozšiřování své televizní nabídky o další atraktivní fotbalový obsah. Nově ji obohacuje o nový sportovní kanál Ballcasterz, který se zaměřuje výhradně na fotbalové podcasty, diskuse a autorský obsah ze světa fotbalu.
▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom v Košicích. Ilustrační foto (foto: Antik Telecom)
Stanice přináší unikátní koncept lineárního vysílání postaveného na populárních online formátech a patří mezi první projekty svého druhu v regionu.
Kanál Ballcasterz je nyní dostupný zákazníkům ve slovenské i české službě na všech platformách ANTIK TV, Antik Sat i ANTIK TV Optik včetně televizního archivu, který umožňuje sledovat oblíbené pořady a podcasty kdykoliv podle preferencí diváka.
Podcasty, analýzy i známé fotbalové pořadyZa projektem stojí technologická společnost Tivio Studio ve spolupráci s Ondřejem Novotným, spoluzakladatelem organizace Oktagon a známou osobností sportovního mediálního prostředí. Novotný se podílí na tvorbě programové skladby i celkovém směrování obsahu stanice.
Ballcasterz se inspiruje modelem úspěšných prémiových obsahových platforem a divákům nabídne tematicky zaměřený program postavený na fotbalových podcastech, analýzách, rozhovorech a diskusních formátech. Součástí vysílání bude i populární podcast Kudy běží zajíc, který patří mezi nejsledovanější sportovní podcasty v Česku.
Moderní televizní obsah pro fotbalové fanoušky"
Rozšířením naší televizní nabídky o Ballcasterz reagujeme na rostoucí zájem diváků o moderní sportovní obsah a podcastové formáty. Fotbal patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější sporty a věříme, že nový kanál osloví fanoušky, kteří vyhledávají autentické diskuse, odborné analýzy a aktuální dění ze světa fotbalu," uvedl Gabriel Fecko, vedoucí IPTV oddělení společnosti Antik Telecom.
Ballcasterz rozšiřuje sportovní portfolio ANTIK TV o nový typ obsahu, který propojuje televizní vysílání s dynamikou online mediálního prostředí a přináší fotbalovým fanouškům obsah na jednom místě a ve vysoké kvalitě.
redakce