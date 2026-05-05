Úterý, 5. května 2026, svátek má Klaudie

Předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Sharp

Na chytrých televizorech značky Sharp bude možné využívat aplikaci CANAL+ bez nutnosti její instalace. Aplikace totiž bude již předinstalovaná z výroby. Na dálkovém ovladači bude také tlačítko CANAL+.

Dohoda CANAL+ a Sharp

Společnost CANAL+ učinila další krok k jednoduššímu přístupu své služby pro koncové zákazníky. Globální mediální a zábavní společnost CANAL+ se dohodla s přední světovou technologickou společností Sharp Consumer Electronic na nové strategické spolupráci.


▲ Obr č. 1 - Logo společnosti CANAL+ (foto: CANAL+)
Nová dohoda CANAL+ s výrobcem se týká zlepšení uživatelského zážitku na chytrých televizorech Sharp s operačním systémem TiVo, kde bude aplikace CANAL+ předinstalovaná. Spotřebitelé tak získají rychlý přístup k obsahu CANAL+ po zadání uživatelského jména a hesla nebo po spárování skrze QR kód z mobilního telefonu.

Předinstalovaná aplikace CANAL+ na smart TV Sharp

Aplikace CANAL+ bude předinstalovaná na všech chytrých televizorech Sharp s technologií "Powered by TiVo" a to na všech trzích, kde CANAL+ působí - tedy včetně České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Francie, Nizozemí, Belgie.

Speciální tlačítko CANAL+ na dálkových ovladačích Sharp

Televizory Sharp vedle předinstalované aplikace CANAL+ také na dálkovém ovladači budou mít speciální tlačítko CANAL+, čímž se do světa filmů, seriálů či sportu dostanou nejrychlejším možným způsobem.

Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat s CANAL+. Toto partnerství umožní zákazníkům Sharpu snadný a intuitivní přístup k prvotřídnímu zábavnímu obsahu CANAL+ od okamžiku, kdy si zapnou televizi. Naším cílem je poskytovat technologie, které obohacují každodenní život, a integrace CANAL+ do našich zařízení založených na TiVo je významným krokem tímto směrem,“ uvedl Witalis Korecki, generální ředitel společnosti Sharp Europe.



Naše partnerství se společností Sharp odráží naši ambici dále posílit naši přítomnost na trhu chytrých televizorů a co nejvíce zpřístupnit naši jedinečnou nabídku zábavy našim 18,3 milionům předplatitelů v celé Evropě. Předinstalací aplikace CANAL+ a integrací speciálního tlačítka na dálkovém ovladači usnadňujeme našim předplatitelům více než kdy jindy sledování našeho exkluzivního obsahu na vysoce kvalitních obrazovkách Sharp,“ řekl Philippe Schwerer, výkonný viceprezident pro průmyslová partnerství a nové obchody společnosti CANAL+.

TiVo se zaměřuje na to, aby divákům usnadňovalo nalezení obsahu, který milují, a to díky personalizovanému zážitku zaměřenému na obsah, který jim pomáhá trávit méně času hledáním a více času sledováním. Přivedení aplikace CANAL+ do chytrých televizorů Sharp s technologií TiVo poskytuje zákazníkům v celé Evropě rychlejší přístup k prémiové místní i mezinárodní zábavě, od filmů a seriálů až po živé sportovní přenosy, a to vše na jednom místě,“ doplnil Gabriel Cosgrave, senior viceprezident pro globální prodej a příjmy ve společnosti TiVo.

