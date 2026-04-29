Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu

Slovenská streamovací platforma Voyo rozšiřuje svoji nabídku o desítku lineárních televizních stanic, které obsahují sport, filmy, dokumenty, dětský obsah i zpravodajství. Nové stanice jsou dostupné v rámci předplatného Voyo maximum.
Od 29. dubna 2026 mohou zákazníci služby Voyo sledovat 10 nových lineárních stanic. Devět z nich je z portfolia skupiny AMC Global Media Central Europe a zpravodajská televize TA3. S novými programy Voyo posiluje všechny klíčové žánry - od sportu a filmů přes dokumenty a dětský obsah až po aktuální zpravodajství.
Sportovní fanoušci ocení atraktivní přímé přenosy na stanicích Sport 1 a Sport 2 včetně nejvyšší hokejové ligy, milovníci filmů, seriálů, dokumentů či vaření najdou bohatou nabídku na kanálech AMC, Film+, Spektrum, Spektrum Home a TV Paprika. Na své si přijdou i nejmenší diváci, pro které jsou připraveny oblíbené dětské stanice Minimax a JimJam. Programovou nabídku navíc doplňuje zpravodajská televize ta3, která přináší nepřetržitý přísun aktuálních informací.
▲ Obr č. 1 - Voyo s programy AMC Global Media CE. Ilustrační foto (foto: TV Markíza)
Sport bez kompromisů• Sport 1 a Sport 2: Oblíbené sportovní stanice přinesou atraktivní výběr evropského fotbalu i kvalitního hokeje. Fotbaloví fanoušci se mohou těšit na přímé přenosy z prestižní italské Serie A či poháru Coppa Italia, ale také na vybrané duely z evropských pohárů - Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA.
Mimořádně silné zastoupení bude mít i hokej - na Voyo maximum přibude nejvyšší domácí hokejová liga, která spolu s fotbalovou Niké ligou patří mezi nejsledovanější sportovní soutěže na Slovensku. Diváci se mohou těšit i na zápasy Hokejové ligy mistrů (CHL) či vybraná utkání ze švýcarské a švédské ligy.
Sportovní nabídku doplňují atraktivní přenosy z elitní házenkářské Ligy mistrů EHF a šípkarská PDC European Tour včetně premiérové ??červnové zastávky v Bratislavě.
Filmové a seriálové hity• AMC: Kanál nabízí hollywoodské filmové trháky, oceňované snímky, nadčasovou klasiku a vlastní prémiovou seriálovou tvorbu. Správně vyvážený mix žánrů uspokojí všechny milovníky filmů bez ohledu na vkus či věk.
• Film+: Stanice zaměřená na americkou a evropskou produkci přináší akční filmy, komedie, dramata, detektivky či sci-fi, ale i rodinné tituly a seriály.
Dokumenty a životní styl• Spektrum: Dokumentární kanál, který divákům přináší fascinující pohledy do světa vědy, techniky, přírody či historie.
• Spektrum Home: Lifestylová stanice plná inspirace. Zaměřuje se na design, bydlení, architekturu a praktické tipy pro vylepšení domova a zahrady.
• TV Paprika: Ráj pro všechny milovníky gastronomie. Stanice nabízí kulinářské pořady s domácími i světovými šéfkuchaři, recepty a inspirace z různých koutů světa.
Zábava pro nejmenší• Minimax: Oblíbená dětská stanice pro větší děti a školáky. Nabízí animované seriály, které mají kromě zábavy i edukační charakter.
• JimJam: Bezpečný prostor pro nejmenší děti od 1 do 5 let. Kanál nabízí hravé, edukační a vizuálně poutavé programy s oblíbenými dětskými hrdiny.
▲ Obr č. 2 - Voyo s programem TA3. Ilustrační foto (foto: TV Markíza)
Zpravodajství• ta3: Čistě zpravodajská televize, která divákům na Voyo zajistí nepřetržitý přísun aktuálních a ověřených informací z domova i ze světa, politické diskuse a ekonomické zpravodajství.
