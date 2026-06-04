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Fotbal a hokej přitahují diváky k televizním obrazovkám

DNES! | Tisk | komentáře

Sportovní přenosy zůstávají jediným z nejdůležitějších formátů, které dokážou přitáhnout masové publikum k televizním obrazovkám ve stejném čase. Diváky zajímá přenos, kdy se reálně hraje. V tom je silná lineární televize.

Hokejové mistrovství světa, finále Ligy mistrů, Formule 1, anglické Premier League či blížící se fotbalové mistrovství světa potvrzují, že živé sportovní přenosy stále lákají masové publikum napříč generacemi k televizním obrazovkám ve stejném čase.

Podle Asociace televizních vysílatelů Slovenska (ATVS), která sdružuje televize Markíza, JOJ a ta3, sportovní přenosy již dávno nejsou jen programovou položkou ve vysílacím schématu stanice. Sport se stal strategickým pilířem, který přináší vysokou loajalitu diváků, silný reklamní zásah a emoce, které nedokáže nahradit algoritmus ani odložené přehrávání.

Rozdílné strategie komerčních vysílatelů ohledně sportovních přenosů

Jednotliví broacasteři přitom staví na odlišných sportovních strategiích. Zatímco JOJ dlouhodobě rozvíjí zejména domácí, hokejovou identitu, ale i prestižní sportovní události, Markíza se zaměřuje na ligový evropský a lokální fotbal v kombinaci s prémiovými mezinárodními soutěžemi. Společným cílem zůstává budování stabilního a loajálního publika.

Vlajkovou lodí pro televizní skupinu JOJ je jednoznačně hokej, který divákům přináší téměř 11 měsíců v roce. Divákům nedávno nabídla kompletní nabídku 64 přenosů z hokejových MS ve Švýcarsku. Vedle světového šampionátu tradičně vysílá i MS žen a juniorský šampionát do 20 let.

JOJ vedle hokeje nabízí i volejbalovou extraligu, domácí basketbalovou ligu či alpské lyžování FIS, včetně závodů se slovenskými reprezentanty. Právě lokální (slovenská) stopa výrazně podporuje sledovanost. Například nedávný hokejový zápas Slovensko - Slovinsko sledovalo více než 1,7 milionu diváků.

Markíza staví na odlišné taktice. Vedle domácí Niké ligy a play-off NHL se zaměřuje na evropský fotbal včetně Ligy mistrů, anglické Premier League, španělské La Ligy, německé Bundesligy, italské Serie A či francouzské Ligue 1. Ve fotbale na Markíze funguje takzvaný Zlatý trojúhelník - tedy kombinace Ligy mistrů, Premier Leaugue a domácí (slovenské) Niké ligy.

Více než jen samotné sportovní přenosy

Význam sportovního obsah ale pro televizi nekončí závěrečným hvizdem. Diváci stále více očekávají i vysvětlení, analýzu a širší kontext. Vysílatelé proto rozšiřují sportovní formáty nad rámec přenosů. Samotný obsah tak získává nejenem emotivní, ale i edukativní rozměr.



Cena sportovních práv roste

Za rostoucí poptávce po sportu stojí i cena exkluzivity. Globální licence na vrcholový sport se pohybují od desítek po stovky milionů eur ročně a získávají se v mezinárodních tendrech fungujících jako globální aukce. Do boje o vysílací práva stále častěji vstupují i globální streamingoví giganti, což tlačí ceny nahoru a snižuje rentabilitu pro lokální vysílatele.

To v praxi znamená, že dostupnost exkluzivních sportovních přenosů zadarmo pro všechny na Slovensku postupně ustupuje a televize musí rostoucí ceny vysílacích práv zaplatit z předplatného anebo z reklamy. Upozorňuje ATVS.

Soukromé televize na růst cen reagují dlouhodobými partnerstvími. JOJ si zajistila práva na domácí hokej do roku 2032, MS v hokeji bude vysílat do roku 2034 a MS ve fotbale do roku 2030. Markíza má domácí Niké ligu do roku 2030 a fotbalové Euro do roku 2028.

Do budoucna nebude sport stát na jednom distribučním kanálu, ale hybridnímu modelu. Velké sportovní akce budou nadále na lineární televizi, druhá obrazovka bude patřit streamu.

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