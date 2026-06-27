Nelegální streamy ohrožují televizní byznys

Nelegální streamy ohrožují televizní byznysDNES! | Tisk | komentáře
Pirátské televizní a video platformy dnes fungují jako organizovaný byznys, nikoliv jako amatérské projekty. Nelegální služby ohrožují provozovatele televizních služeb. Dnes již existují nástroje, jak rychle tyto služby vypnout. Uvedla Asociace televizních vysílatelů Slovenska (ATVS), která sdružuje komerční televize Markíza, JOJ a TA3.
ATVS upozorňuje, že nelegální streamování sportovních přenosů a televizního obsahu představuje vážný problém audiovizuálního průmyslu. Diváci, kteří vyhledávají nelegální streamy, si často neuvědomují, že se stávají součástí systému, na kterém profitují organizované sítě.
Nelegální trh odčerpává miliony eur, které by jinak mohli broadcasteři přesměrovat do zkvalitnění programu pro diváky, výrobu pořadů či nákupu sportovních práv.
Asociace uvádí jeden příklad za všechny: divák se chce dívat na důležitý zápas Ligy mistrů UEFA či jiný exkluzivní sportovní přenos. Nechce ale platit oficiální předplatné prémiových kanálů či balíčků, a tak vyhledává na internetu stream zadarmo.
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Provozovatelé privátních televizí se shodují, že pirátství nesnižuje jen hodnotu legálně získaných práv. Deformuje trh, narušuje férové konkurenční prostředí a poškozuje všechny, kteří se podílejí na tvorbě audiovizuálních děl.
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Boj s pirátstvím jedním případem nekončí. Organizované skupiny po vypnutí jedné domény během několika hodin přesunou svoji ilegální službu na novou doménu a pokračuje pod novým názvem. K informování o přesunu služby na jinou doménu využívají sociální sítě či komunikační platformy.
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Tento systém neustále skenuje internet a pokud zachytí nějaký pirátský stream, například během probíhajícího sportovního přenosu, okamžitě posílá reporty na jeho zablokování. Úspěšný zásah tak už netrvá měsíce, ale minuty.
Členové ATVS zároveň upozorňují, že důležitou součástí ochrany obsahu zůstává i kvalita legálních služeb. Diváci očekávají spolehlivý přístup k obsahu, vysokou kvalitu obrazu, stabilní vysílání i doplňkové služby. Čím lepší uživatelský zážitek nabízejí legální platformy, tím menší prostor zůstává pro nelegální alternativy.
redakce
ATVS upozorňuje, že nelegální streamování sportovních přenosů a televizního obsahu představuje vážný problém audiovizuálního průmyslu. Diváci, kteří vyhledávají nelegální streamy, si často neuvědomují, že se stávají součástí systému, na kterém profitují organizované sítě.
Nelegální trh odčerpává miliony eur, které by jinak mohli broadcasteři přesměrovat do zkvalitnění programu pro diváky, výrobu pořadů či nákupu sportovních práv.
Asociace uvádí jeden příklad za všechny: divák se chce dívat na důležitý zápas Ligy mistrů UEFA či jiný exkluzivní sportovní přenos. Nechce ale platit oficiální předplatné prémiových kanálů či balíčků, a tak vyhledává na internetu stream zadarmo.
Jedno nevinné kliknutí...Může jít o jedno nevinné kliknutí. Ve skutečnosti divák riskuje - do počítače či mobilu návštěvou pochybných stránek si nainstaluje škodlivý software, riskuje phishingové útoky, neoprávněný sběr osobních či platebních údajů a zároveň přímo podporuje nelegální sítě, které vydělávají na obsahu bez toho, aby za něj platily.
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Každé euro ztracené v důsledku pirátství je euro, které nemůžeme investovat do nové lokální seriálové produkce nebo do nákupu sportovních licencí, jako jsou Mistrovství světa ve fotbale či hokeji. Pirátství přímo ohrožuje diverzitu a kvalitu slovenské tvorby. Když divák sleduje obsah přes nelegální službu, oslabuje tím schopnost slovenských televizí přinášet prémiový obsah, který by jinak na trhu byl nedostupný,“ přibližuje Nikoleta Nagyová, project & product manager JOJ play.
Provozovatelé privátních televizí se shodují, že pirátství nesnižuje jen hodnotu legálně získaných práv. Deformuje trh, narušuje férové konkurenční prostředí a poškozuje všechny, kteří se podílejí na tvorbě audiovizuálních děl.
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Televize, které do obsahu investují, nesou veškeré náklady i právní odpovědnost a jsou znevýhodněny vůči subjektům, které obsah využívají nezákonně. Boj proti pirátství dnes není jen otázkou jednotlivých právních sporů, ale také ochrany celého audiovizuálního trhu. Porušování autorských práv je třeba řešit jako vážný problém, který poškozuje nejen vysílatele, ale i autory, výkonné umělce, výrobce a de facto celý kreativní průmysl," vysvětluje Lucia Tandlich, ředitelka Legal & compliance centra skupiny Markíza.
Úspěšný boj proti pirátské služběPirátství není jen okrajový jev, ale reálný problém s konkrétními dopady. Potvrdil to i nedávný případ platformy sleduje.me. Ta bez potřebných licencí nabízela divákům za měsíční poplatek více než dvě stě televizních stanic, prémiový sportovní obsah i nelegální videopůjčovnu. Navenek se přitom tvářila jako standardní televizní služba. Proti platformě zakročila společnost MAC TV, držitel vysílacích licencí pro stanice skupiny JOJ, v úzké spolupráci se Slovenskou asociací kabelových telekomunikací (SAKT). Po zásahu byla služba kompletně vypnutá.
Boj s pirátstvím jedním případem nekončí. Organizované skupiny po vypnutí jedné domény během několika hodin přesunou svoji ilegální službu na novou doménu a pokračuje pod novým názvem. K informování o přesunu služby na jinou doménu využívají sociální sítě či komunikační platformy.
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Výrazně se zrychlilo i šíření informací prostřednictvím sociálních sítí či komunikačních platforem. Stejný technologický pokrok, který přináší nové možnosti pro média a diváky, využívají i piráti. Ochrana obsahu proto vyžaduje stále větší úsilí, investice a spolupráci napříč celým odvětvím," říká Martina Václavová, manažerka zákaznické podpory a ochrany obsahu skupiny Markíza.
Lepší zabezpečení obsahuVysílatelé proto musí zásadně změnit způsob ochrany svého obsahu. Zatímco v minulosti dominovaly právní spory a zdlouhavé jednání, dnes jde především o technologický souboj odehrávající se v reálném čase.
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Nejúčinnějším nástrojem je dnes kombinace technologické ochrany, robustních DRM systémů, a automatizovaného monitoringu. Využíváme nástroje pro aktivní vyhledávání a nekompromisní nahlašování nelegálních streamů ve spolupráci se společností Warezio," říká Nikoleta Nagyová, project & product manager JOJ play.
Tento systém neustále skenuje internet a pokud zachytí nějaký pirátský stream, například během probíhajícího sportovního přenosu, okamžitě posílá reporty na jeho zablokování. Úspěšný zásah tak už netrvá měsíce, ale minuty.
Členové ATVS zároveň upozorňují, že důležitou součástí ochrany obsahu zůstává i kvalita legálních služeb. Diváci očekávají spolehlivý přístup k obsahu, vysokou kvalitu obrazu, stabilní vysílání i doplňkové služby. Čím lepší uživatelský zážitek nabízejí legální platformy, tím menší prostor zůstává pro nelegální alternativy.
redakce