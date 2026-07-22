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JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů

DNES! | redakce | tisk | názory

Přestože Mistrovství světa ve fotbale o víkendu skončilo, sportovní diváci rozhodně nemusí truchlit. JOJ Group si tentokrát připravila překvapení v podobě atraktivních fotbalových klubových zápasů.

Fotbal je na JOJ Šport i po světovém šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě. Diváci během letních dnů uvidí zajímavá mezinárodní setkání klubů se zvučnými jmény z britských ostrovů, Německa, Španělska, Itálie, Portugalska či Turecka.

Letní fotbalová nabídka na JOJce (foto: JOJ)
▲ Letní fotbalová nabídka na JOJce (foto: JOJ)

Celkově je pro fanoušky připraveno 25 zápasů na JOJ play, přičemž 18 z nich odvysílá živě i televizní stanice JOJ Sport. První zápas nabídne JOJ Šport ve čtvrtek, kdy si mezi sebou změří síly St. Gallen - Benfica Lisabon.

Zápasy vysílané na JOJ Šport i JOJ play:
* Čtvrtek 23. 7. (20:00): St. Gallen - Benfica
* Pátek 24. 7. (14:00): Udinese Calcio - Swansea
* Pátek 24. 7. (16:00): AFC Bournemouth - FC St Pauli
* Sobota 25. 7. (14:00): Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf
* Sobota 25. 7. (16:00): Queens Park Rangers - Fiorentina
* Neděle 26. 7. (16:30): Karlsruher SC - FC Internazionale
* Neděle 26. 7. (21:00): Sevilla FC - UD Ceuta
* Úterý 28. 7. (20:45): Stoke City - Everton FC
* Středa 29. 7. (20:00): Real Betis - Olympique Lyon
* Pátek 31. 7. (TBC): Sporting Lisbon - Nottingham Forest
* Sobota 1. 8. (16:30): Hamburger SV - Everton FC
* Sobota 1. 8. (16:00): Cardiff City FC - AS Roma
* Sobota 1. 8. (18:00): Bayer 04 Leverkusen - Carl Zeiss Jena
* Neděle 2. 8. (14:00): Union Berlin - Cagliari Calcio
* Sobota 8. 8. (16:00): Brighton & Hove Albion - AS Roma
* Sobota 8. 8. (17:00): FC Schalke 04 - Atalanta Bergamo
* Sobota 8. 8. (20:30): Real Betis - AFC Bournemouth
* Sobota 15. 8. (15:30): Borussia M. Gladbach - Aston Villa

Zápasy vysílané jen na JOJ play:
* Sobota 25. 7. (15:00): Bayer 04 Leverkusen - Offenbacher FC
* Sobota 25. 7. (16:00): Everton FC - Bolton Wanderers
* Neděle 26. 7. (15:30): Eintracht Frankfurt - Trabzonspor
* Sobota 8. 8. (15:30): Bayer 04 Leverkusen - Sevilla FC
* Sobota 8. 8. (17:00): VfB Stuttgart - Everton FC
* Sobota 15. 8. (16:00): Everton FC - LOSC Lille
* Sobota 15. 8. (16:00): Brighton & Hove Albion - Bologna

zdroj: JOJ

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21:05 Doktor Martin (8/16)
22:00 Úhoři mají nabito
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21:50 Elle
00:00 Hitler
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22:05 Farma Česko II (18)
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kanál PRIMA 20:15 Polda VI (4)
21:30 Show Jana Krause
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kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (9)
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21:50 Vinnetou: Nový svět
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21:45 Sejdeme se na Cibulce
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23:43 Astrid a Raphaëlle III
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21:00 Továreň na zvieratá
22:00 Estonia (7/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf II.
23:30 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:40 Skutečné příběhy

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