Dvě stanice v ruštině skončily na Hot Birdu

Dvě stanice v ruštině skončily na Hot BirduDNES! | redakce | tisk | názory
Na populárním evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E bylo přerušeno vysílání stanic Just TV a 8 kanal International (8 TV RU). Stanice vysílaly v ruském jazyce a byly určeny pro diváky v Evropě.
Oba programy byly šířeny z multiplexu operátora Globecast, na kmitočtu 11,034 GHz s vertikální polarizací. Vysílání bylo šířeno volně ( FTA).
Společnost Globecast nadále šíří programy TNT International, TV RUS, TVR Plus a RTVi Europe v ruském jazyce. Stejný operátor poskytuje distribuci také ukrajinským FTA programům Eko TV, Milady Television, Natali, Provence a Karavan TV. Všechny se vysílají ze stejné frekvence.
8 kanal International se věnoval zábavě, seriálů, cestování, ruskému filmu, pořady o zdraví a kráse, astrologickým a ezoterickým relacím. Mezinárodní verze programu 8 kanal byla spuštěna v roce 2015. V současné době není známo, zda se jedná o definitivní konec satelitní distribuce v Evropě.
Just TV přinášel seriály, filmy, paradokumenty, cestopisné a přírodopisné pořady a řadu jiných relací. Program odstartoval v roce 2020 a objevil se na OTT platformách a také na satelitu.
bývalé technické parametry - Just TV, 8 kanal International (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
zdroj: satkurier.pl