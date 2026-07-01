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M7 Group spustila Story4 z nové frekvence

DNES! | redakce | tisk | názory

Maďarská verze seriálového a filmového kanálu Story4 začala vysílat z jiného transpondéru lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+ a provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink.

Stanice Story4 se objevila v multiplexu na satelitu Astra 3C, na kmitočtu 12,187 GHz s horizontální polarizací. Vysílání je kryptováno obvyklými CA systémy - tedy Nagra MA (CAID 181D), Conax (CAID 0B02), Irdeto (CAID 0624, 0653) a Viaccess (CAID 0500, provider id 051910).

Nadále je tentýž program dostupný i na původní frekvenci 12,344 GHz, což znamená, že v současné době probíhá souběžné vysílání na starých a nových parametrech s cílem usnadnit divákům přechod na nové parametry. Na původním kmitočtu se navíc používají i CA systémy Nagra MA a Conax pro operátora Telekom Srbija.

Vysílání na obou frekvencích je poskytováno v MPEG-4 v SD rozlišení. Program je dostupný jen s maďarskou audio stopou. Mutace Story4 pro český a slovenský trh parametry nemění.

nové technické parametry - Story 4:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,187 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

původní technické parametry - Story 4:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,344 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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