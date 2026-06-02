Skylink: JimJam v červnu pro všechny
Zákazníci česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink mohou po celý tento měsíc sledovat jeden z placených programů bez ohledu na objednaný programový balíček.
Skylink všem zákazníkům od 2. června do 30. června nabízí dětskou stanici JimJam a to jak prostřednictvím satelitu (DTH), tak i internetu (OTT) v rámci služby Skylink Live TV.
Malí diváci a jejich rodiče se mohou v červnu na dětské stanici JimJam těšit na další dobrodružství oblíbených seriálových kamarádů. Program, který je sestavený speciálně pro děti předškolního věku, klade důraz na to, aby nejmenší diváky nejen bavil, ale také je hravou a srozumitelnou formou vychovával a rozvíjel jejich fantazii.
Tento televizní kanál, zaměřený na animovanou tvorbu pro nejmladší publikum, nabídne v červnu prověřené hity, mezi kterými nechybí šikovný Bořek stavitel nebo zvídavá Kravička Connie. Do světa fantazie a her děti doprovodí i další populární postavy - na kolejích je čeká usměvavá Lokomotiva Tomáš, do záchranných akcí se pustí neohrožený Požárník Sam a s novými zásilkami i dobrou náladou dorazí oblíbený Pošťák Pat.
technické parametry - JimJam:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK