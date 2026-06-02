Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 2. června 2026, svátek má Jarmil

Skylink: JimJam v červnu pro všechny

DNES! | redakce | tisk | názory

Zákazníci česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink mohou po celý tento měsíc sledovat jeden z placených programů bez ohledu na objednaný programový balíček.

Skylink všem zákazníkům od 2. června do 30. června nabízí dětskou stanici JimJam a to jak prostřednictvím satelitu (DTH), tak i internetu (OTT) v rámci služby Skylink Live TV.

Rodina sleduje nabídku platformy Skylink (foto: M7 Group)
▲ Rodina sleduje nabídku platformy Skylink (foto: M7 Group)

Malí diváci a jejich rodiče se mohou v červnu na dětské stanici JimJam těšit na další dobrodružství oblíbených seriálových kamarádů. Program, který je sestavený speciálně pro děti předškolního věku, klade důraz na to, aby nejmenší diváky nejen bavil, ale také je hravou a srozumitelnou formou vychovával a rozvíjel jejich fantazii.

Tento televizní kanál, zaměřený na animovanou tvorbu pro nejmladší publikum, nabídne v červnu prověřené hity, mezi kterými nechybí šikovný Bořek stavitel nebo zvídavá Kravička Connie. Do světa fantazie a her děti doprovodí i další populární postavy - na kolejích je čeká usměvavá Lokomotiva Tomáš, do záchranných akcí se pustí neohrožený Požárník Sam a s novými zásilkami i dobrou náladou dorazí oblíbený Pošťák Pat.

technické parametry - JimJam:

Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
TV Nova zakáže přetáčení reklam
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:15 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (22/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Martin Fruwein osmadvacátý odsouzený
22:00 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (10)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (43)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (72)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Past na kachnu
22:00 Labyrint 2 (6)
23:15 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (18)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
21:20 Astrid a Raphaëlle
22:20 Diplomatka (1/6)
kanál DVOJKA 20:10 Apokalypsa: Deň D
21:05 Marilyn Monroe: Sláva za každú cenu (1/3)
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (15)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Lodě ve větru (3)
22:05 Inženýrská odysea (7)
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook