Výluky vysílačů Klínovec, Radhošť a Kojál
V tomto týdnu proběhnou plánované výluky televizních a rozhlasových vysílačů a to jmenovitě Jáchymov - Klínovec, Valašské Meziříčí - Radhošť a Brno - Kojál.
Ve středu 3. června se krátkodobě odmlčí vysílač Klínovec. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude z vysílače šířen veřejnoprávní DVB-T2 multiplex 21 a také ani multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů. Od 10 do 15 hodin nebude šířen rozhlasový program ČRo Region Karlovy Vary v pásmu VKV/FM a celoplošné DAB multiplexy A (ČRo) a B (ČRa).
Ve stejný den - tedy 3.6. proběhne odstávka i vysílače Radhošť. Od 10 do 15 hodin nebude z tohoto stanoviště šířen DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23. Ve stejném čase se odmlčí i rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Ostrava, ČRo Dvojka, Rádio Impuls, Frekvence 1 a Hitrádio Orion v pásmu VKV/FM a celoplošné DAB multiplexy A (ČRo) a B (ČRa).
Ve čtvrtek 4. června od 4:00 do 16:00 hodin bude mít odstávku vysílač Kojál. V tomto časovém rozmezí z něj nebudou šířeny celoplošné Vysílací sítě 21, 22 a 23. Ve stejném čase ani rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Brno, ČRo Dvojka, Rádio Impuls a Frekvence 1 v pásmu VKV a celoplošné DAB multiplexy A (ČRo), B (ČRa) a regionální DAB síť R8.
Důvodem pro výluky vysílání jsou pravidelné kontroly vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.