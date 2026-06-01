Belsat TV - stanice v běloruštině FTA na 13E

Belsat TV - stanice v běloruštině FTA na 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní platforma Svoboda Satellite se rozšířila o další bezplatný ( FTA) zpravodajský a informační kanál. V multiplexu začala vysílat stanice Belsat TV.
Kanál Belsat TV není satelitním divákům neznámý. Program se dlouhodobě vysílá FTA ze satelitu Astra 4A (4,8°E), kde je šířen v HD rozlišení. Na pozici 13°E se musí diváci spokojit s vysíláním v SD rozlišení.
Belsat TV je jediným nezávislým televizním kanálem v běloruském jazyce. Program byl založen v roce 2007 skupinou běloruských a polských novinářů v rámci polské veřejnoprávní televize Telewizja Polska S.A. ve spolupráci s polským ministerstvem zahraničních věcí a s podporou vlád několika evropských zemí a řady nadací.
Stanice Belsat TV vysílá přibližně 21 hodin denně. O vysílání se stará téměř 300 zaměstnanců - novináři žijící v postsovětských zemích, ale i vydavatelé, manažeři a technici v Polsku. 3 a půl hodiny denně je věnováno živému programu a aktuálnímu zpravodajství.
Stanice vysílá pořady i v ruštině a ukrajinštině s cílem rozšířit publikum programu.
technické parametry - Belsat TV (od 1.6.2026):
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA