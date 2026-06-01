Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 1. června 2026, svátek má Laura

Belsat TV - stanice v běloruštině FTA na 13E

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní platforma Svoboda Satellite se rozšířila o další bezplatný ( FTA) zpravodajský a informační kanál. V multiplexu začala vysílat stanice Belsat TV.

Kanál Belsat TV není satelitním divákům neznámý. Program se dlouhodobě vysílá FTA ze satelitu Astra 4A (4,8°E), kde je šířen v HD rozlišení. Na pozici 13°E se musí diváci spokojit s vysíláním v SD rozlišení.

Belsat TV - záběr z příjmu stanice
▲ Belsat TV - záběr z příjmu stanice

Belsat TV je jediným nezávislým televizním kanálem v běloruském jazyce. Program byl založen v roce 2007 skupinou běloruských a polských novinářů v rámci polské veřejnoprávní televize Telewizja Polska S.A. ve spolupráci s polským ministerstvem zahraničních věcí a s podporou vlád několika evropských zemí a řady nadací.

Stanice Belsat TV vysílá přibližně 21 hodin denně. O vysílání se stará téměř 300 zaměstnanců - novináři žijící v postsovětských zemích, ale i vydavatelé, manažeři a technici v Polsku. 3 a půl hodiny denně je věnováno živému programu a aktuálnímu zpravodajství.

Stanice vysílá pořady i v ruštině a ukrajinštině s cílem rozšířit publikum programu.

technické parametry - Belsat TV (od 1.6.2026):

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
TV Nova zakáže přetáčení reklam
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026

Reklama

TV program

kanál CT1 20:15 Místo zločinu České Budějovice (9/13)
21:20 Reportéři ČT
22:05 Bilance
kanál CT2 20:00 Hindenburg
22:10 Slaměný vdovec
23:55 Černá voda (2/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (145)
21:30 Specialisté (146)
22:40 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda V (1)
21:30 Polda V (2)
22:40 Kriminálka Kraj I (12)
kanál SEZNAM 20:10 Kdo najde přítele, najde poklad
22:25 Stopy zločinu (3)
23:45 Ženy
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Naučte sa milovať
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:40 Tajomstvá dlhovekých (5/6)
21:30 Detská Univerzita Komenského
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (10)
21:30 Svokra
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (6)
21:30 Řetěz
23:25 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook