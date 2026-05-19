Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 19. května 2026, svátek má Ivo

FILMBOX+ ONE připomene legendární filmy, na kterých vyrůstaly celé generace

DNES! | redakce | tisk | názory

Některé filmy si díky nezapomenutelným příběhům a legendárním replikám stále nacházejí nové diváky desítky let po premiéře. FILMBOX+ ONE, který od 10. června nahradí dosavadní FilmBox, proto během června připomene ikonické filmy, které definovaly dětství několika generací diváků.

Chybět nebude legendární „Zorro: Tajemná tvář“ a „Legenda o Zorrovi“, dobrodružný „Jumanji“ ani kultovní film „Krotitelé duchů“.

Symbol odvahy, který fascinuje už více než sto let
Postava Zorra, inspirovaná skutečným kalifornským banditou Joaquínem Murrietou, je symbolem spravedlnosti už od roku 1919. Když se v 90. letech Zorro vracel na plátna v podání Antonia Banderase, tvůrci vsadili na maximální autentičnost a herec musel projít čtyřměsíčním výcvikem u olympijských šermířů.

Díky poctivé přípravě si film získal výjimečné postavení, které přetrvává dodnes. Potvrzuje to i aukce z roku 2023, při níž se Banderasova maska vydražila za více než tři tisíce dolarů. Příběh o spravedlnosti a odvaze znovu ožije ve filmech „Zorro: Tajemná tvář“ 12. června a „Legenda o Zorrovi“ 13. 6. června, pokaždé ve 20:00.

Dobrodružství, které změnilo dětskou fantazii
Když měl film „Jumanji“ v roce 1995 premiéru, diváky okamžitě uchvátil originálním příběhem, v němž se obyčejná desková hra promění v nebezpečné dobrodružství. Aby divoký svět džungle působil co nejvíce realisticky, museli technici ze studia George Lucase dokázat do té doby nemožné. Právě tyto revoluční triky v kombinaci s nezapomenutelným výkonem Robina Williamse udělaly z filmu fenomén. Důkazem mohou být četné nominace na Saturn Awards (Cena Saturn), tedy americká ocenění udělovaná nejlepším sci-fi, fantasy a hororovým filmům. Snímek „Jumanji“ diváci uvidí 19. června ve 20:00.

Parta vědců dobývající svět nadpřirozena
Podobnou vlnu nadšení jako magická hra vyvolala u publika i čtveřice vědců, která se rozhodla podnikat v oboru nadpřirozena. Z jejich „krotitelského“ byznysu se po premiéře v roce 1984 stal okamžitý hit, který dodnes ovlivňuje filmy i videohry. Cesta k úspěchu ale nebyla snadná. Legendární název „Ghostbusters“ neboli „Krotitelé duchů“ si studio muselo draze vybojovat. Kvůli sporům o autorská práva tvůrci dokonce zvažovali, že se film bude jmenovat „Ghostsmashers“ („Lovci duchů“) nebo „Ghostbreakers“ („Přemožitelé strašidel“). Že se nakonec zrodila kultovní legenda, je zásluha Dana Aykroda a jeho skutečné vášně pro paranormální jevy. Právě ta vdechla život příběhu, k němuž neodmyslitelně patří i slavné logo přeškrtnutého přízraku. Na akční komedii „Krotitelé duchů“ se diváci mohou těšit 26. června ve 20:00.

Tajemství, napětí a atmosféra viktoriánského Londýna
Změnou projde také dosavadní FilmBox Stars, který nově ponese název FILMBOX+ LOVE&CRIME. Kanál nabídne kombinaci romantických příběhů, detektivních zápletek i seriálového napětí plného tajemství, emocí a nečekaných zvratů. Součástí programu bude například oblíbený seriál „Slečna Scarletová a Vévoda“, který bude od 10. června vysílaný každý všední den v 17:00.

FILMBOX+ ONE v červnu nabídne filmové hity, které formovaly dětství mnoha z nás:
* Zorro: Tajemná tvář - 12. června ve 20:00
* Legenda o Zorrovi - 13. června ve 20:00
* Jumanji - 19. června ve 20:00
* Krotitelé duchů - 26. června ve 20:00

FILMBOX se mění na FILMBOX+
Od 10. června projde značka FilmBox rozsáhlým rebrandingem, který přinese nové názvy kanálů, moderní vizuální identitu i jasnější profilaci jednotlivých stanic podle typu obsahu a preferencí publika. Dosavadní FilmBox se nově promění na FILMBOX+ ONE, FilmBox Stars na FILMBOX+ LOVE&CRIME, FilmBox Premium na FILMBOX+ HITS, FilmBox Extra na FILMBOX+ EMOTION, FilmBox Family na FILMBOX+ COMEDY a FilmBox Arthouse na FILMBOX+ FESTIVAL.

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:00 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (20/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Ženská otázka Jiřiny Šiklové
21:55 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (6)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (37)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (69)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Zlaté rybky
22:05 Labyrint 2 (4)
23:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 2 (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:50 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
22:00 Vysoká škola zločinu II (5/6)
23:00 Katarina Wittová: Voľba, ktorá ostáva
kanál DVOJKA 20:10 Janžurka
22:05 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
22:30 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (7)
21:35 Rodinné prípady
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Krásné místo pro vraždu (1/4)
22:15 Inženýrská odysea (3)
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook