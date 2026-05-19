FILMBOX+ ONE připomene legendární filmy, na kterých vyrůstaly celé generace
Některé filmy si díky nezapomenutelným příběhům a legendárním replikám stále nacházejí nové diváky desítky let po premiéře. FILMBOX+ ONE, který od 10. června nahradí dosavadní FilmBox, proto během června připomene ikonické filmy, které definovaly dětství několika generací diváků.
Chybět nebude legendární „Zorro: Tajemná tvář“ a „Legenda o Zorrovi“, dobrodružný „Jumanji“ ani kultovní film „Krotitelé duchů“.
Symbol odvahy, který fascinuje už více než sto let
Postava Zorra, inspirovaná skutečným kalifornským banditou Joaquínem Murrietou, je symbolem spravedlnosti už od roku 1919. Když se v 90. letech Zorro vracel na plátna v podání Antonia Banderase, tvůrci vsadili na maximální autentičnost a herec musel projít čtyřměsíčním výcvikem u olympijských šermířů.
Díky poctivé přípravě si film získal výjimečné postavení, které přetrvává dodnes. Potvrzuje to i aukce z roku 2023, při níž se Banderasova maska vydražila za více než tři tisíce dolarů. Příběh o spravedlnosti a odvaze znovu ožije ve filmech „Zorro: Tajemná tvář“ 12. června a „Legenda o Zorrovi“ 13. 6. června, pokaždé ve 20:00.
Dobrodružství, které změnilo dětskou fantazii
Když měl film „Jumanji“ v roce 1995 premiéru, diváky okamžitě uchvátil originálním příběhem, v němž se obyčejná desková hra promění v nebezpečné dobrodružství. Aby divoký svět džungle působil co nejvíce realisticky, museli technici ze studia George Lucase dokázat do té doby nemožné. Právě tyto revoluční triky v kombinaci s nezapomenutelným výkonem Robina Williamse udělaly z filmu fenomén. Důkazem mohou být četné nominace na Saturn Awards (Cena Saturn), tedy americká ocenění udělovaná nejlepším sci-fi, fantasy a hororovým filmům. Snímek „Jumanji“ diváci uvidí 19. června ve 20:00.
Parta vědců dobývající svět nadpřirozena
Podobnou vlnu nadšení jako magická hra vyvolala u publika i čtveřice vědců, která se rozhodla podnikat v oboru nadpřirozena. Z jejich „krotitelského“ byznysu se po premiéře v roce 1984 stal okamžitý hit, který dodnes ovlivňuje filmy i videohry. Cesta k úspěchu ale nebyla snadná. Legendární název „Ghostbusters“ neboli „Krotitelé duchů“ si studio muselo draze vybojovat. Kvůli sporům o autorská práva tvůrci dokonce zvažovali, že se film bude jmenovat „Ghostsmashers“ („Lovci duchů“) nebo „Ghostbreakers“ („Přemožitelé strašidel“). Že se nakonec zrodila kultovní legenda, je zásluha Dana Aykroda a jeho skutečné vášně pro paranormální jevy. Právě ta vdechla život příběhu, k němuž neodmyslitelně patří i slavné logo přeškrtnutého přízraku. Na akční komedii „Krotitelé duchů“ se diváci mohou těšit 26. června ve 20:00.
Tajemství, napětí a atmosféra viktoriánského Londýna
Změnou projde také dosavadní FilmBox Stars, který nově ponese název FILMBOX+ LOVE&CRIME. Kanál nabídne kombinaci romantických příběhů, detektivních zápletek i seriálového napětí plného tajemství, emocí a nečekaných zvratů. Součástí programu bude například oblíbený seriál „Slečna Scarletová a Vévoda“, který bude od 10. června vysílaný každý všední den v 17:00.
FILMBOX+ ONE v červnu nabídne filmové hity, které formovaly dětství mnoha z nás:
* Zorro: Tajemná tvář - 12. června ve 20:00
* Legenda o Zorrovi - 13. června ve 20:00
* Jumanji - 19. června ve 20:00
* Krotitelé duchů - 26. června ve 20:00
FILMBOX se mění na FILMBOX+
Od 10. června projde značka FilmBox rozsáhlým rebrandingem, který přinese nové názvy kanálů, moderní vizuální identitu i jasnější profilaci jednotlivých stanic podle typu obsahu a preferencí publika. Dosavadní FilmBox se nově promění na FILMBOX+ ONE, FilmBox Stars na FILMBOX+ LOVE&CRIME, FilmBox Premium na FILMBOX+ HITS, FilmBox Extra na FILMBOX+ EMOTION, FilmBox Family na FILMBOX+ COMEDY a FilmBox Arthouse na FILMBOX+ FESTIVAL.
zdroj: SPI / FilmBox