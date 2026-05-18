Pondělí, 18. května 2026, svátek má Nataša

Polská FTA stanice TVS už jen z nové frekvence

Polský volně ( FTA) vysílaný program TVS ukončil souběžnou distribuci na dvou různých frekvencích v rámci orbitální pozice 13°E. Diváci najdou stanici TVS už jen na nových parametrech.

TVS se stěhovala na novou kapacitu rovný měsíc. Diváci volně vysílaných programů tak měli dostatek času na přeladění svých satelitních přijímačů (televizorů, set top boxů a jiných zařízení) na nové vysílací parametry.

Změna frekvence souvisí s optimalizací satelitní kapacity operátora pay-tv služby CANAL+ Polska, který zajišťuje satelitní služby pro televizní stanici TVS a další klienty.

TVS vysílá i nadále volně v SD rozlišení (720x576) v kodeku MPEG-4 (H.264) se zvukem ve formátu MPEG (192 kbit/s).

Stanice TVS začala vysílat 29. března 2008. Sídlo stanice se nachází v Katovicích. Stanice je dostupná pro všechny satelitní diváky, kteří jsou v dosahu pokrytí signálem družice Hot Bird a také přes místní kabelové operátory a lokálně přes DVB-T2.

nové technické parametry - TVS:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,487 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

bývalé technické parametry - TVS (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

