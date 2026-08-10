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Liga mistrů UEFA, Formule 1 i domácí fotbal a hokej na Oneplay

DNES! | redakce | tisk | názory

Sportovní fanoušky čeká na podzim na Oneplay nabitý program. Stanice Nova Sport se zaměří především na evropský klubový fotbal, zámořské ligy, motorismus a šipky, hlavními pilíři Oneplay Sport zůstanou domácí fotbal a hokej. Výraznou novinkou bude také moderní studio Oneplay Sport v pražském hotelu Stages.

Hlavní programovou událostí podzimu na stanicích Nova Sport bude evropský klubový fotbal. Diváci se mohou těšit na německou Bundesligu, španělskou LaLigu a francouzskou Ligue 1, stejně jako na všechny tři evropské pohárové soutěže UEFA. V Lize mistrů má jistou účast pražská Slavia, podzimní evropské poháry mají zajištěné také Sparta Praha a Viktoria Plzeň. O účast v Evropě bojují rovněž Jablonec a Hradec Králové. Právě českým klubům bude Nova Sport věnovat speciální pozornost a sledovat jejich cestu jednotlivými soutěžemi. 

Podzim přinese také start nových sezon NHL, NBA a NFL, rozhodující část sezony Formule 1 a vyvrcholení šampionátu MotoGP. Nabídku doplní například UFC a KSW. Závěr roku pak bude tradičně patřit šipkám v čele s mistrovstvím světa. 

Stanice Oneplay Sport budou i nadále stát především na domácím fotbalu a hokeji. Chance Liga už má start sezóny za sebou a diváci mají k dispozici všechny zápasy doplněné o předzápasová a pozápasová studia, analýzy, reportáže, statistiky, klíčové momenty nebo AI sestřihy. Součástí programu zůstává populární talk show TIKI-TAKA. Významný prostor dostane i MOL Cup, ze kterého nabídne Oneplay Sport více než dvacet přímých přenosů a soutěž pokryje od prvních kol až po finále. První přenos je na programu už 11. srpna. 

V září odstartuje nová sezona Tipsport extraligy. Diváci Oneplay budou mít k dispozici všechny zápasy nejvyšší domácí hokejové soutěže. Při souběžně hraných utkáních mohou využít multidimenzi a sledovat více zápasů současně. Přenosy doplní detailní statistiky, klíčové momenty, studiový a analytický servis nebo Oneplay Helmet Cam, která přináší záběry přímo z helmy rozhodčího. 

Novinkou je také moderní studio Oneplay Sport v pražském hotelu Stages. Jeho dominantou je LED obrazovka o rozloze 40 m2 a prostor umožňuje natáčení za přítomnosti až 80 diváků. Již nyní zde vznikají pořady spojené s českou fotbalovou ligou a TIKI-TAKA, od začátku hokejové sezony se studio stane také domovem extraligového vysílání. Využít jej bude možné rovněž pro tiskové konference, komerční akce či další pořady TV Nova. 

zdroj: Nova

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20:20 Místo zločinu Ostrava (6/13)
21:20 Doktor Martin (13/16)
kanál CT2 20:00 Četník ze Saint Tropez
21:40 Katapult
23:15 Vězeň (6/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (165)
21:25 Specialisté (166)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (13)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (14)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (8)
22:35 Kriminálka Kraj II (9)
kanál SEZNAM 20:10 Škola zlodějů
22:10 Sherlock Holmes: Poslední upír
00:25 Maigret (37)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 Vít Olmer: Den s Jiřím Krampolem
kanál JEDNOTKA 20:30 Spoveď hochštaplera Felixa Krulla
22:20 Bezpečné Slovensko
22:40 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Lietajúce objekty - štátne tajomstvo
21:05 Pátranie: Ženy vo vede
22:10 Hľadanie lásky (1/3)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky II. (10)
21:45 Druhá šanca III. (14)
23:15 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Doktor z hor I. (5)
21:20 Doktor z hor I. (6)
22:25 Requiem pro panenku

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