Liga mistrů UEFA, Formule 1 i domácí fotbal a hokej na Oneplay

Liga mistrů UEFA, Formule 1 i domácí fotbal a hokej na OneplayDNES! | redakce | tisk | názory
Sportovní fanoušky čeká na podzim na Oneplay nabitý program. Stanice Nova Sport se zaměří především na evropský klubový fotbal, zámořské ligy, motorismus a šipky, hlavními pilíři Oneplay Sport zůstanou domácí fotbal a hokej. Výraznou novinkou bude také moderní studio Oneplay Sport v pražském hotelu Stages.
Hlavní programovou událostí podzimu na stanicích Nova Sport bude evropský klubový fotbal. Diváci se mohou těšit na německou Bundesligu, španělskou LaLigu a francouzskou Ligue 1, stejně jako na všechny tři evropské pohárové soutěže UEFA. V Lize mistrů má jistou účast pražská Slavia, podzimní evropské poháry mají zajištěné také Sparta Praha a Viktoria Plzeň. O účast v Evropě bojují rovněž Jablonec a Hradec Králové. Právě českým klubům bude Nova Sport věnovat speciální pozornost a sledovat jejich cestu jednotlivými soutěžemi.
Podzim přinese také start nových sezon NHL, NBA a NFL, rozhodující část sezony Formule 1 a vyvrcholení šampionátu MotoGP. Nabídku doplní například UFC a KSW. Závěr roku pak bude tradičně patřit šipkám v čele s mistrovstvím světa.
Stanice Oneplay Sport budou i nadále stát především na domácím fotbalu a hokeji. Chance Liga už má start sezóny za sebou a diváci mají k dispozici všechny zápasy doplněné o předzápasová a pozápasová studia, analýzy, reportáže, statistiky, klíčové momenty nebo AI sestřihy. Součástí programu zůstává populární talk show TIKI-TAKA. Významný prostor dostane i MOL Cup, ze kterého nabídne Oneplay Sport více než dvacet přímých přenosů a soutěž pokryje od prvních kol až po finále. První přenos je na programu už 11. srpna.
V září odstartuje nová sezona Tipsport extraligy. Diváci Oneplay budou mít k dispozici všechny zápasy nejvyšší domácí hokejové soutěže. Při souběžně hraných utkáních mohou využít multidimenzi a sledovat více zápasů současně. Přenosy doplní detailní statistiky, klíčové momenty, studiový a analytický servis nebo Oneplay Helmet Cam, která přináší záběry přímo z helmy rozhodčího.
Novinkou je také moderní studio Oneplay Sport v pražském hotelu Stages. Jeho dominantou je LED obrazovka o rozloze 40 m2 a prostor umožňuje natáčení za přítomnosti až 80 diváků. Již nyní zde vznikají pořady spojené s českou fotbalovou ligou a TIKI-TAKA, od začátku hokejové sezony se studio stane také domovem extraligového vysílání. Využít jej bude možné rovněž pro tiskové konference, komerční akce či další pořady TV Nova.
zdroj: Nova