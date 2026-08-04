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Prima sport startuje. Kde ji naladit?

DNES! | Tisk | komentáře

Na českém trhu startuje dnes 4. srpna 2026 s předprogramem vysílání nového sportovního kanálu Prima sport, který provozuje česká mediální skupina FTV Prima. Jde tak o další kanál pod značkou Prima.

Dnešní den je pro Prima sport něčím výjimečný. Vysílání spouští s tzv. předprogramem - tedy jedním sportovním přenosem a doprovodným programem. Samotné plné vysílání Prima sport začne až v pondělí 17. srpna. Do té doby může provozovatel do vysílané promo smyčky vstoupit s "last minute" přenosem - tedy živým sportovním přenosem, který provozovatel zakoupil na poslední chvíli.


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▲ Obr č. 1 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Prima sport dnes 4. srpna 2026 nabídne v 19:55 hodin zápas ze třetího předkola Ligy mistrů UEFA a to konkrétně utkání AC Sparta Praha - Olympique Lyonais. Ještě před samotným výkopem začne v 19:30 hodin vysílání s předzápasovým programem "Studio Fotbal", stejně tak o přestávce a po skončení utkání.

Odvetu třetího kola LM nabídne opět Prima sport a to 11. srpna a utkání Olympique Lyonnais - AC Sparta Praha opět zprostředkuje Prima sport.

Stanici Prima sport si mohou naladit diváci na všech distribučních platformách - tedy v pozemním vysílání, na satelitu ale i v IPTV a OTT službách. Kde je program k dispozici?

Pozemní vysílání

Stanice Prima sport se objevila v celoplošném pozemním vysílání v DVB-T2 u operátora Digital Broadcasting, provozovatele Vysílací sítě 24 (multiplex 24), který nabídl nejlepší komerční podmínky pro spuštění nového programu v pozemním vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV).

Jde o stejnou vysílací síť, kterou využívají konkurenční stanice skupiny Nova jako Nova Action či Nova Lady a dále také programy Šláger či JOJ Family.

Pro připomenutí všechny ostatní programy Primy se na pozemní anténu vysílají v jiném celoplošném multiplexu 22. Divák proto musí ověřit, zda skutečně přijímá (může přijímat) i programové služby z tohoto multiplexu.

Satelitní vysílání

Prima sport byla dnes oficiálně zařazena do české nabídky satelitní platformy Skylink a do na původní programovou pozici "Test", na kmitočtu 12,110 GHz. Stanice je dostupná od balíčku MINI.

technické parametry:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,110 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK



Prima sport.
service ID: 15618
video PID: 2801
audio PIDy: 2811 (MPEG, česky), 2812 (AC3, česky), 2813 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910).

OTT/IPTV platformy

Programovou novinku Prima sport najdou ve své nabídce také zákazníci internetových televizních služeb typu OTT či IPTV. Program je k dispozici v nabídce u Oneplay (TV Nova), MAGENTA TV (T-Mobile) i Vodafone TV (Vodafone) a také u Antik TV. U dalších operátorů se může program objevit průběžně.

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