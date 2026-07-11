Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 11. července 2026, svátek má Olga

Black FM v multiplexu COLOR DAB

DNES! | Tisk | komentáře

Společnost JOE Media rozšířila programovou nabídku svého pražského multiplexu COLOR DAB o novou rozhlasovou stanici s názvem Black FM. Programová novinka je v pořadí 12. rádiem v síti operátora.

Rozhlasová stanice Black FM vznikla na základech Black Hornet Rádia. Posluchačů,m přináší hudební playlist s výběrem hard rockových a metalových pecek bez kompromisů. Motem stanice je "Ostrá muzika pro ostré posluchače".


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo stanice Black FM (foto: Black FM)
Black FM poskytuje operátor JOE Media s datovým tokem 64 kbit/s v kodeku HE-AAC v2 a ochranou chyb EEP-3A. Stanice je umístěna pouze v pražském multiplexu COLOR DAB na kanálu (bloku) 6A na vysílači Praha - Strahov s výkonem 5 kW ERP. Posluchači v jiných regionech (zatím) tuto stanici poslouchat z digitálního pozemního multiplexu nemohou.

Zájemci mimo oblast pokrytí či posluchači bez DAB přijímačů si mohou stanici "naladit" na internetu.

COLOR DAB+ multiplex z Prahy aktuálně nabízí tucet rozhlasových stanic. Vedle zmíněné programové novinky také COLOR MusicRadio, HEY rádio, Rádio Sázava, Americana Radio, Astra Radio, Fantasy Radio Praha, MusicOnly, Ráádio Presstón, Classic Praha a dále dvě testovací pozice DAB Test HQ a COLOR_E.



DAB (Digital Audio Broadcasting) je nastupující standard pro pozemní rozhlasové vysílání. Posluchačům může vedle kvalitnějšího zvuku nabídnout řadu doplňkových funkcí jako je informace o hrané skladbě, fotografie, dopravní zpravodajství a řadu dalších.

V Česku fungují tři celoplošné DAB sítě - multiplex A s programy Českého rozhlasu, multiplex B a multiplex C s rozhlasovými stanicemi privátních vysílatelů. Dále je v provozu celkem 27 regionálních a lokálních sítí.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax
V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Slavnostní zakončení MFF Karlovy Vary 2026
21:45 Postřižiny
23:20 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Tři mušketýři
21:50 Oddíl 10 z Navarone
23:55 Láska a sex v Mexiku
kanál NOVA 20:20 Andělé a démoni
23:15 Godzilla
01:45 Policejní akademie 2: Jejich první nasazení
kanál PRIMA 20:15 Zákony vlka 2 (2)
21:30 Mordparta II (2)
22:40 13
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 3 (5)
21:30 Když Burian prášil
23:40 Místo činu: Schimanski (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:00 Sejdeme se na Cibulce
21:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Winnetou
22:15 Neskoro večer
23:15 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Oslavy zvrchovanosti Slovenskej republiky
22:00 Príbeh služobníčky V (2/10)
22:55 Šoférka (3/10)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:05 Susedia
21:45 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Miluji Slovensko
00:10 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook