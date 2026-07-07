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Rai spustí dva nové kanály. Provede změny i u stávajících

DNES! | Tisk | komentáře

Dva zbrusu nové televizní kanály a vedle toho změny v distribuci ve stávajících programech chystá italská veřejnoprávní Rai. Jeden z připravovaných projektů odstartuje za necelé tři měsíce. V říjnu 2026 začne vysílat nový dokumentární kanál s názvem Rai Italiana.

Rai Italiana - nový dokumentární kanál

Na italském trhu brzy začne vysílat nový dokumentární kanál. Bude jej provozovat veřejnoprávní vysílatel Rai a bude se jmenovat Rai Italiana. Stanice byla ale prezentována vysílatelem jako "Italiana" - tedy bez slova Rai.

"Jsme první v Evropě co se týče pořadů o kultuře, přírodě a gastronomii. Tento nový kanál dá dohromady tohle všechno a zaujme opravdu širokou škálu diváků takřka po celém světě," řekl během tiskové konference veřejnoprávní televize Rai její generální ředitel Gianpaolo Rossi.

Program Italiana by Rai bude kombinovat kulturu/vzdělávání s bloky věnovanými tématům „Měnící se země“, „Životy z první linie“, „Návraty, vesnice, noví obyvatelé“, „Vize současnosti“ a „Chutě, příběhy, komunity“, stejně jako obsah o kulturním dědictví, italských podnicích a přírodě (geografie/dokument). Pozdní večerní a noční program bude také obsahovat „Příběhy světa“, jako například „Příběh krásné země“ a „Krajina, vzpomínky a cesty“, spolu s digitálními a transmediálními segmenty věnovanými „Řemeslům a dokonalosti“.

Více než 720 hodin programu si klade za cíl zaujmout všechny generace.

Program bude skládán ze tří osmi hodinových denních bloků.

Stanice Rai Italiana (Italiana by Rai) bude vysílat prostřednictvím pozemních vysílačů v Itálii, stejně tak v satelitní platformě TivúSat na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na orbitální pozici 13°E. Program bude umístěn na 57. pozici v EPG. Vysílání bude spuštěno 1.10.2026.

Rai Scuola - přesun na platformu Rai Play

Nový dokumentární kanál Rai Italiana ve všech distribučních platformách nahradí kanál Rai Scuola. Ten ale úplně nezmizí - přesune se na streamovací platformu Rai Play. Zároveň se program přejmenuje na Rai Scuola & Learning. Program přesunutý na streamovací platformu bude kombinovat učivo pro školy se vzdělávacími pořady.



Rai Scuola & Learning bude mít i vlastní webové stránky určené školám a všem kdo se chce vzdělávat.

Rai Vibe - nový kanál pro mladé

S cílem posílit obsah pro mladé diváky přichází Rai s novým projektem s názvem Rai V/Be (Vibe). Nová stanice nahradí stávající program Rai Gulp. Vybrané pořady z Gulpu se přeunou na dětský kanál Rai Yoyo.

Nový program Rai Vibe bude cílit na mladé ve věku od 10 do 15 let, na tzv. alpha generaci.

V programu budou originální seriály, filmy a pořady pro tuto skupinu. Podle generálního ředitele Gianpaolo Rossiho bude kanál velmi dynamický a bude mluvit současným jazykem mladých. Někteří dospělí mu nebudou příliš rozumět, ale mladí si k němu jistě najdou cestu také proto, že vznikal skoro rok právě ve spolupráci s alpha generací. Vysílání Rai Vibe startuje 1.1.2027.

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