RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice

RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem BoskoviceDNES! | Tisk | komentáře
Společnosti RTI cz a TELEKO rozšířily a zlepšily pokrytí území digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Do provozu uvedly nový vysílač Boskovice - Habří.
Ve stejném období - ve středu a čtvrtek 24. a 25. června 2026 - byly spuštěny dva DAB multiplexy z nové lokality Boskovice - Habří. Programovou nabídku z tohoto stanoviště nabízí plzeňská společnost RTI cz, provozovatel celoplošného multiplexu C a příbramská firma TELEKO, poskytovatel regionálního DAB vysílání na celé Moravě, ve Slezsku, ve východních Čechách, v oblasti Liberce a Jablonce nad Nisou a na Vysočině.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Jde o další rozšíření pokrytí celoplošného DAB multiplexu RTI cz. Firma v minulých dnech spustila vůbec první DAB multiplex z vysílače Mladá Boleslav - Chloumek (blok 8D).
RTI cz šíří celoplošně programy Rádio Čas, Rádio Blaník, Český Blaníkm DAB plus TOP40, Hitrádio 90, HitRádio (v každém regionu jiné), Rock Rádio, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor.
DAB multiplex společnosti TELEKO obsahuje Rádio Proglas, Rádio 7 a ZUN rádio.
V České republice fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a zmíněný multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.
Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DaB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio).
redakce
Ve stejném období - ve středu a čtvrtek 24. a 25. června 2026 - byly spuštěny dva DAB multiplexy z nové lokality Boskovice - Habří. Programovou nabídku z tohoto stanoviště nabízí plzeňská společnost RTI cz, provozovatel celoplošného multiplexu C a příbramská firma TELEKO, poskytovatel regionálního DAB vysílání na celé Moravě, ve Slezsku, ve východních Čechách, v oblasti Liberce a Jablonce nad Nisou a na Vysočině.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
RTI cz pro rozšíření pokrytí jižní Moravy celoplošné sítěSpolečnost RTI cz z DAB vysílače Boskovice šíří svůj paket rozhlasových stanic na kanálu (bloku) 9B, výkon vysílače je 5 kW ERP. Posluchači se podle provozovatele sítě dočkají lepšího pokrytí na sever od Brna, v okolí Blanska a také na dálnici D1 u Ostrovačic.
Jde o další rozšíření pokrytí celoplošného DAB multiplexu RTI cz. Firma v minulých dnech spustila vůbec první DAB multiplex z vysílače Mladá Boleslav - Chloumek (blok 8D).
RTI cz šíří celoplošně programy Rádio Čas, Rádio Blaník, Český Blaníkm DAB plus TOP40, Hitrádio 90, HitRádio (v každém regionu jiné), Rock Rádio, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor.
TELEKO rozšiřuje pokrytí jižní MoravySpolečnost TELEKO spustila ve stejné lokalitě Boskovice svůj DAB multiplex. Je šířen na kanálu (bloku) 10D rovněž s výkonem 5 kW ERP. Podle provozovatele sítě pokrytí sahá od Brněnce po Blansko a od Rozseče nad Kunštátem do Boskovic.
DAB multiplex společnosti TELEKO obsahuje Rádio Proglas, Rádio 7 a ZUN rádio.
V České republice fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a zmíněný multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.
Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DaB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio).
redakce