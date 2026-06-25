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RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice

DNES! | Tisk | komentáře

Společnosti RTI cz a TELEKO rozšířily a zlepšily pokrytí území digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Do provozu uvedly nový vysílač Boskovice - Habří.

Ve stejném období - ve středu a čtvrtek 24. a 25. června 2026 - byly spuštěny dva DAB multiplexy z nové lokality Boskovice - Habří. Programovou nabídku z tohoto stanoviště nabízí plzeňská společnost RTI cz, provozovatel celoplošného multiplexu C a příbramská firma TELEKO, poskytovatel regionálního DAB vysílání na celé Moravě, ve Slezsku, ve východních Čechách, v oblasti Liberce a Jablonce nad Nisou a na Vysočině.


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▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)

RTI cz pro rozšíření pokrytí jižní Moravy celoplošné sítě

Společnost RTI cz z DAB vysílače Boskovice šíří svůj paket rozhlasových stanic na kanálu (bloku) 9B, výkon vysílače je 5 kW ERP. Posluchači se podle provozovatele sítě dočkají lepšího pokrytí na sever od Brna, v okolí Blanska a také na dálnici D1 u Ostrovačic.

Jde o další rozšíření pokrytí celoplošného DAB multiplexu RTI cz. Firma v minulých dnech spustila vůbec první DAB multiplex z vysílače Mladá Boleslav - Chloumek (blok 8D).

RTI cz šíří celoplošně programy Rádio Čas, Rádio Blaník, Český Blaníkm DAB plus TOP40, Hitrádio 90, HitRádio (v každém regionu jiné), Rock Rádio, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor.



TELEKO rozšiřuje pokrytí jižní Moravy

Společnost TELEKO spustila ve stejné lokalitě Boskovice svůj DAB multiplex. Je šířen na kanálu (bloku) 10D rovněž s výkonem 5 kW ERP. Podle provozovatele sítě pokrytí sahá od Brněnce po Blansko a od Rozseče nad Kunštátem do Boskovic.

DAB multiplex společnosti TELEKO obsahuje Rádio Proglas, Rádio 7 a ZUN rádio.

V České republice fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a zmíněný multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.

Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DaB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio).

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