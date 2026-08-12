Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic

Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanicDNES! | redakce | tisk | názory
Z pozice česko-slovenské satelitní platformy Skylink, tedy na 23,5°E, kde je zaparkována družice Astra 3C, se bude vysílat další televizní multiplex s ukrajinskými programy.
Satelitní operátor SES (Astra) uvedl do provozu multiplex na kmitočtu 12,148 GHz s horizontální polarizací. V rámci multiplexu se vysílá celkem 16 televizních programových pozic pojmenované jednoduše Test 1 ... Test 16. Všechny se vysílají v MPEG-4 v SD rozlišení (720x576) a šíří statickou obrazovku - barevné pruhy s výjimkou Test 4, Test 13 a Test 14, které jsou v HD rozlišení (1920x1080) a šíří jen černou obrazovku. Podoba testů se v průběhu času může (z)měnit.
Vše je vysíláno volně ( FTA) a testovací pozice obsahují audio stopu v ukrajinštině. Proto se očekává, že by se zde mohly objevit multiplex s ukrajinskými programy. Domovskou pozicí ukrajinských stanic je v současné době Astra 4A (4,8°E). Některé ukrajinské programy se vysílají i přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Pro distribuční účely využívá ukrajinská společnost Zeonbud kapacitu na družici Eutelsat 9B v regionálním paprsku.
Pozici 23,5°E primárně používá společnost M7 Group, respektive CANAL+ pro své DTH služby v Beneluxu a střední Evropě a dále také Telekom Srbija pro vlastní DTH platformu m:SAT TV. Vedle toho se na této pozici vysílá již nyní několik stanic z Ukrajiny.
technické parametry:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK