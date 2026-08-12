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Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic

DNES! | redakce | tisk | názory

Z pozice česko-slovenské satelitní platformy Skylink, tedy na 23,5°E, kde je zaparkována družice Astra 3C, se bude vysílat další televizní multiplex s ukrajinskými programy.

Satelitní operátor SES (Astra) uvedl do provozu multiplex na kmitočtu 12,148 GHz s horizontální polarizací. V rámci multiplexu se vysílá celkem 16 televizních programových pozic pojmenované jednoduše Test 1 ... Test 16. Všechny se vysílají v MPEG-4 v SD rozlišení (720x576) a šíří statickou obrazovku - barevné pruhy s výjimkou Test 4, Test 13 a Test 14, které jsou v HD rozlišení (1920x1080) a šíří jen černou obrazovku. Podoba testů se v průběhu času může (z)měnit.

Barevné pruhy na pozici test kanálů
▲ Barevné pruhy na pozici test kanálů

Vše je vysíláno volně ( FTA) a testovací pozice obsahují audio stopu v ukrajinštině. Proto se očekává, že by se zde mohly objevit multiplex s ukrajinskými programy. Domovskou pozicí ukrajinských stanic je v současné době Astra 4A (4,8°E). Některé ukrajinské programy se vysílají i přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Pro distribuční účely využívá ukrajinská společnost Zeonbud kapacitu na družici Eutelsat 9B v regionálním paprsku.

Pozici 23,5°E primárně používá společnost M7 Group, respektive CANAL+ pro své DTH služby v Beneluxu a střední Evropě a dále také Telekom Srbija pro vlastní DTH platformu m:SAT TV. Vedle toho se na této pozici vysílá již nyní několik stanic z Ukrajiny.

technické parametry:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

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21:45 Dvojník
23:35 Pravda o útoku na Pearl Harbor (1/2)
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22:25 Farma Česko II (30)
23:30 Kriminálka Miami VIII (20)
kanál PRIMA 20:15 Polda VI (7)
21:30 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
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21:15 Škola zlodějů
23:20 Maigret (39)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:45 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Béarn
22:10 Laura a tajomstvo nečakaného vraha
23:43 Astrid a Raphaëlle III
kanál DVOJKA 20:10 Stratený svet Angkor Wat (1/2)
21:00 Stratený svet Angkor Wat (2/2)
21:50 Vyššie, rýchlejšie, silnejšie
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože II.
22:05 Utajený šéf III.
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