Prima COOL nabídne Futuramu či seriál Duchové

Prima COOL nabídne Futuramu či seriál Duchové2dny | redakce | tisk | názory
Na podzim připravila skupina Prima pestrkou nabídku pořadů na svých lineárních programech. Prima COOL přinese 11. série kultovního seriálu Futurama, zábavní americká rodinka Taková moderní rodinka a rovněž i Pán a jeho plán. Zajímavé pořady nabízejí na příští měsíce i další stanice s logem Primy.
Prima COOL
Prima COOL přinese na podzim pořádný balík premiérových seriálů i sitcomů. Po více než desetileté pauze se vrací Futurama. V pořadí 11. série přinese zpět satirického ducha i původní humor, nově však bude reflektovat moderní témata jako covid-19 či bitcoiny. Po Futuramě na diváky čeká americká adaptace oceňovaného britského komediálního seriálu s nadpřirozenou tematikou s názvem Duchové.
Těšit se mohou na COOLu také na adaptaci úspěšného komiksu JP Ahonena, ďábelský sitcom pro celou rodinu Belzebubové. Zasmát se pak budou moci vždy ještě večer po premiérové Partičce v Comedy Clubu. Chybět na podzim nebude ani odpolední sitcomové pásmo, v němž se představí zábavná americká rodinka Taková moderní rodinka a také Pán a jeho plán, kde je hlavní hvězdou Matt LeBlanc, známý především jako Joey Tribbiani ze seriálu Přátelé.
V novém kabátu přijede na podzim Autosalon, a to hned s novou moderátorkou Štěpánkou Mottlovou - automobilovou závodnicí a influencerkou, která bude v podzimní řadě v roli Bond Girl krotit Aston Martin DB12 S Volante. To samé platí i o cestovatelské show Fotr na tripu, jejíž XII. řadu právě natáčí Pepa Vrtal se svými dcerkami Josefínou a Leontýnou v USA na Route 66.
Prima MAX
Premiérové velkofilmy, hollywoodské hvězdy i nestárnoucí klasiky - to vše nebude chybět v podzimním programu Prima MAX. Nicole Kidmanová, první australská herečka, která získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, se představí po boku Hugha Jackmana ve velkolepém romantickém historickém dramatu Austrálie. Leonardo DiCaprio zase zazáří v jednom z nejúspěšnějších Spielbergových filmů počátku 21. století - Chyť mě, když to dokážeš. Bojovat o moc, peníze a kontrolu nad rodinnou firmou pak bude Lady Gaga ve filmu Klan Gucci. S Mattem Damonem se na podzim vydáme dokonce na Mars, čeká nás Marťan - nejúspěšnější i nejlépe hodnocený sci-fi film posledních let. Celý podzim nás také bude provázet elitní příslušník britské tajné služby MI6 s povolením zabíjet - James Bond.
Z premiér se diváci mohou těšit na novou verzi kultovního filmu z roku 1989 s Patrickem Swayzem, akční snímek Hrozba smrti. Zendaya jako mimořádně talentovaná tenistka zase zazáří v americkém romantickém sportovním dramatu Challengers. Herec Joseph Gordon-Levitt nás jako kopilot letadla ve filmu Nouzový kód vezme z Berlína do Paříže. Krátce po startu jej však napadne skupina únosců. A finální otázku za bambilion si položí Quiz Lady.
Prima KRIMI
Na podzim si vrazi rozhodně neplánují dát pauzu, a tak se na Prima KRIMI hned v září představí premiérové díly německo-chorvatské televizní kriminální série Vraždy ve Splitu, která sleduje vyšetřovatele chorvatské mordparty ve Splitu v čele s komisařkou Staschou Novakovou. Divácky oblíbené Stíny smrti budou zase z temnoty pronásledovat francouzské detektivy. A celý podzim nás bude provázet oblíbený komik a herec Nathan Fillion coby Castle na zabití, který se díky charismatu, humoru a skvělé chemii se Stanou Katicovou stal jednou z nejvýraznějších tváří televizních kriminálek. Napínavé americké kriminální případy s odlehčeným humorem můžete na podzim sledovat úplně od začátku. 1. řada startuje ve druhé polovině října.
Prima LOVE
Se začínajícím obdobím plným sychravých dnů nás Prima LOVE přenese do prosluněného Portugalska s premiérovou telenovelou Všechny barvy lásky. V ní najdeme romantiku, kriminální zápletku i odhalíme rodinná tajemství.
V premiéře pak na diváky čekají romantické televizní thrillery - příběhy o zradě, stalkingu, únosech, falešných identitách nebo rodinných tajemstvích. Mladá žena se stane doslova předmětem Mrazivého plánu, když zjistí, že ji její milovaný manžel chce zabít. Přísně střežené tajemství ukrývá ale nejedna rodina. Milostný poměr jako začátek velké manipulace odhalí snímek Stín nevěry. V osidlech důvěry se zase ocitne holčička, kterou unese nejlepší kamarádka její matky. Ta byla rukou své přítelkyně zabita. Film, který vychází ze skutečného případu vraždy Heidi Broussardové z roku 2019, patří mezi nejznámější televizní filmy natočené podle skutečné kriminální události posledních let. Ve spárech terapeutky se zase ocitne manželský pár, který si chtěl jen řešit své partnerské těžkosti.
A až budete mít v podzimní náladě splín, dejte si pozor na anonymní telefonní linky. Na jedné takové totiž přijali telefonát, který mladou Maddie zavedl k vyšetřování vraždy (Záhady pro Maddie: Pro vraždu stiskněte 1).
Prima ZOOM
Podzimní novinkou na Prima ZOOM bude například třídílný cyklus Tajuplný svět zvuků s Davidem Attenboroughem, který letos oslavil neskutečných 100 let. Zvuky totiž hrají v životě zvířat důležitou roli - jakou, se dozvíte hned začátkem září. Podobně překvapivá bude také premiérová 11. řada divácky oblíbeného dokumentu Norské domy snů. S oblíbeným moderátorem americké verze The Traitors (Zrádci) Alanem Cummingem se pak diváci budou moci koncem září vydat na Nejluxusnější cesty vlakem, a to do jeho rodného Skotska.
Velké zastoupení pak budou mít novinky z české tvorby. Rozhodně ambiciózní bude série o českých dobrodruzích s názvem Zapomenutí dobrodruzi českých dějin. Třídílná dokumentární série zpracovává příběhy celkem šesti (po)zapomenutých postav české historie, které realizační tým pod taktovkou mladého filmového a dokumentárního režiséra Josefa Kotalíka nazývá „dobrodruhy“. Dokument spatří světlo světa na Prima ZOOM 13. října.
Vedle nich na podzim uvedeme v premiéře také dlouho očekávané Utajené příběhy českých dějin VI režisérské dvojice Jany Kristiny Studničkové a Otakára Maria Schmidta, kteří se dlouhodobě věnují popularizaci české historie a záhad. Těšit se diváci mohou také na letošní český celovečerní dokument Uranové legendy.
Prima SHOW
Na Prima SHOW nás čeká podzim nabitý zahraničními i českými reality show. Tuzemské Shopaholičky se na podzim utkají v souboji o nejlepší outfit na zadané téma s vidinou odměny 10 000 korun. Australští účastníci již 13. řady sociálního experimentu Svatba na první pohled zjistí, zda se svým „perfect matchem“ projdou testem a zvládnou společné bydlení i líbánky, aniž by se předtím jakkoli znali.
A po odvysílání již třetí řady detektivní hry Zrádci v Česku budou moci fanoušci porovnávat hráčské taktiky tuzemských hráčů s těmi zahraničními, představí se totiž třetí řada tohoto celosvětového fenoménu, a to z Anglie a z Ameriky. Přímo z Ameriky se mohou diváci těšit i na nejnovější sezónu, premiérovou 10. řadu Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA.
Na Prima SHOW si ale už dávno přijdou na své i naši nejmenší diváci, na které samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na podzim. Dopolední blok plný animáků představí oblíbené seriály i premiérové novinky, mezi nimi třeba Dračí záchranáři a Jurský svět.
Prima STAR
Podzimní program Prima STAR se zahalí do severské přírody plné záhad, tajemství a temných koutů. Chybět samozřejmě nebudou ani zábavné reality show Hádej, kdo jsem, Show Jana Krause i hobby a bydlící formát Jak se staví sen. V odpoledních hodinách se pak diváci mohou těšit na retro díly pořadu Prostřeno!.
Za vším hledej ženu, to by mohlo být heslo populární americké dokumentární true-crime série Vraždy, které šokovaly, která se zaměřuje na skutečné kriminální případy žen obviněných z vraždy nebo pokusu o ni, přičemž obětí je nejčastěji jejich partner. Dánské zločiny nám zase umožní společně se podívat pod pokličku těch nejzávažnějších kriminálních případů dánské historie.
V Dánsku pak ještě chvíli zůstaneme, a to s Ženami, které zabíjely, mrazivým dokumentem, který se zaměřuje na ty nejobávanější dánské vražedkyně, které své činy páchaly chladnokrevně a promyšleně. Podzimem nás na Prima STAR také provede charismatický, tvrdohlavý a korpulentní státní zástupce, který miluje dobré jídlo a doprovází ho věrný buldok jménem Max - Jake a Tlusťoch.
zdroj: FTV Prima