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Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek

3dny | redakce | tisk | názory

Podzimní sezóna skupiny Prima bude ve velkém stylu. Vedle spuštění sportovní stanice Prima sport, představí druhou řadu kriminální seriálu Kriminálka Slapy: Pod hladinou, třetí řadu detektivní série Zákony vlka a již třetí řadu detektivní hry Zrádci s Vojtou Kotkem.

Po letní pauze bude pokračovat i populární rodinný seriál Polabí a premiérové díly Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem. Chybět pochopitelně nebudou ani stálice jako Máme rádi Česko, Prostřeno! nebo Show Jana Krause či oblíbené české filmy.

Krimi seriál Kriminálka Slapy: Pod hladinou (foto: FTV Prima)
▲ Krimi seriál Kriminálka Slapy: Pod hladinou (foto: FTV Prima)

Třetí řada napínavé show Zrádci slibuje divákům ještě temnější, filmovější a intenzivnější zážitek, než na jaký byli doposud zvyklí. Hrad Křivoklát znovu otevírá své brány opředené legendami, aby se stal dějištěm nemilosrdné psychologické hry, ve které intriky a paranoia hrají hlavní roli. Pod taktovkou mistrného průvodce Vojty Kotka se opět rozpoutá souboj mezi dobrem a zlem, kde jediná chyba může znamenat konec cesty za pohádkovým hradním zlatem.

Vrací se i populární seriál televize Prima se známým podtitulem „Tady jsme doma“, který získává s novými epizodami hlubší význam. Polabí už není jen místem, kde se všichni znají, je navíc místem, kde se minulost neúprosně prolíná s přítomností a zkouší pevnost rodinných pout. Do Polabí přichází nová rodina, Haškovi. Štěpán Benoni a Veronika Arichteva, kteří hledají klid a nový start po bolestivých událostech, se společně se syny Maxem Dolanským a Alfrédem Kittnarem usazují v domě babičky Dany v podání Jany Paulové. Naděje na bezproblémový život se však rozplývá ve chvíli, kdy v zahradě objeví kostru člověka. Rodina se tak ocitá v pasti.

V napínavém příběhu se na podzim vrací i Stanislav Majer a Linda Rybová, kteří pokračují v tajemném příběhu bývalého zloděje Roberta Černého, jenž žije pod identitou policisty Šimona Wilka. Osm nových epizod detektivní série Zákony vlka opět propojí samostatné kriminální případy s hlavní dějovou linkou, ve které bude Robert čelit následkům své minulosti.

Do unikátního světa policejních potápěčů z poříčního oddělení se s očekávanou druhou řadou vrací úspěšný kriminální seriál Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2. Osmidílné pokračování opět využívá atraktivní prostředí slapské přehrady, Štěchovic a jejich okolí, kde se voda stává nejen místem činu, ale i každodenní pracovní realitou.

Později v podzimní sezoně se mohou těšit na pokračování projektu Farma Vojty Kotka, jehož první řada si okamžitě získala diváky. Celá rodina Kotkových je zpět a tentokrát k ní přidáme i pořádnou dávku zvířat.

Prima také nabídne zbrusu novou kriminálku Vraždy v Kutné Hoře, v níž Eva Podzimková ztvární špičkovou kriminalistku, která se vedle náročných případů musí vypořádat i s každodenními výzvami spojenými s výchovou dvojčat.

zdroj: FTV Prima

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22:45 Yellowstone II (3/10)
kanál CT2 20:00 Správní chlapi
22:05 Rocky Balboa
23:45 Jesse Owens
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava III (4)
21:35 Kriminálka Anděl III (11)
22:50 Expendables: Postradatelní 3
kanál PRIMA 20:15 Jedeme na teambuilding
22:35 Tenkrát v Kalifornii
00:25 Na hraně smrti
kanál SEZNAM 20:10 Sherlock Holmes: Poslední upír
22:30 Recept na smrt
00:05 Police Story: V pasti
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Černá labuť
21:40 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:25 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Srdcia II
21:30 Láska na Mykonose
23:00 Život nie je škôlka (1/3)
kanál DVOJKA 20:10 Popstory II (3/6)
21:05 DNA popu
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