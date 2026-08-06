Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek

Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek3dny | redakce | tisk | názory
Podzimní sezóna skupiny Prima bude ve velkém stylu. Vedle spuštění sportovní stanice Prima sport, představí druhou řadu kriminální seriálu Kriminálka Slapy: Pod hladinou, třetí řadu detektivní série Zákony vlka a již třetí řadu detektivní hry Zrádci s Vojtou Kotkem.
Po letní pauze bude pokračovat i populární rodinný seriál Polabí a premiérové díly Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem. Chybět pochopitelně nebudou ani stálice jako Máme rádi Česko, Prostřeno! nebo Show Jana Krause či oblíbené české filmy.
Třetí řada napínavé show Zrádci slibuje divákům ještě temnější, filmovější a intenzivnější zážitek, než na jaký byli doposud zvyklí. Hrad Křivoklát znovu otevírá své brány opředené legendami, aby se stal dějištěm nemilosrdné psychologické hry, ve které intriky a paranoia hrají hlavní roli. Pod taktovkou mistrného průvodce Vojty Kotka se opět rozpoutá souboj mezi dobrem a zlem, kde jediná chyba může znamenat konec cesty za pohádkovým hradním zlatem.
Vrací se i populární seriál televize Prima se známým podtitulem „Tady jsme doma“, který získává s novými epizodami hlubší význam. Polabí už není jen místem, kde se všichni znají, je navíc místem, kde se minulost neúprosně prolíná s přítomností a zkouší pevnost rodinných pout. Do Polabí přichází nová rodina, Haškovi. Štěpán Benoni a Veronika Arichteva, kteří hledají klid a nový start po bolestivých událostech, se společně se syny Maxem Dolanským a Alfrédem Kittnarem usazují v domě babičky Dany v podání Jany Paulové. Naděje na bezproblémový život se však rozplývá ve chvíli, kdy v zahradě objeví kostru člověka. Rodina se tak ocitá v pasti.
V napínavém příběhu se na podzim vrací i Stanislav Majer a Linda Rybová, kteří pokračují v tajemném příběhu bývalého zloděje Roberta Černého, jenž žije pod identitou policisty Šimona Wilka. Osm nových epizod detektivní série Zákony vlka opět propojí samostatné kriminální případy s hlavní dějovou linkou, ve které bude Robert čelit následkům své minulosti.
Do unikátního světa policejních potápěčů z poříčního oddělení se s očekávanou druhou řadou vrací úspěšný kriminální seriál Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2. Osmidílné pokračování opět využívá atraktivní prostředí slapské přehrady, Štěchovic a jejich okolí, kde se voda stává nejen místem činu, ale i každodenní pracovní realitou.
Později v podzimní sezoně se mohou těšit na pokračování projektu Farma Vojty Kotka, jehož první řada si okamžitě získala diváky. Celá rodina Kotkových je zpět a tentokrát k ní přidáme i pořádnou dávku zvířat.
Prima také nabídne zbrusu novou kriminálku Vraždy v Kutné Hoře, v níž Eva Podzimková ztvární špičkovou kriminalistku, která se vedle náročných případů musí vypořádat i s každodenními výzvami spojenými s výchovou dvojčat.
zdroj: FTV Prima