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Televisa Networks přešla na DVB-S2X

DNES! | redakce | tisk | názory

Distribuční televizní platforma Televisa Network provedla změny v šíření svých programů k televizním operátorům v Evropě. Vysílání překlopila z DVB-S do DVB-S2X, nejmodernější distribuční platformy. Pro satelitní fandy je to skvělý způsob k otestování svých přijímačů, zda plně podporují DVB-S2X.

Televisa Networks vysílá své programové služby ze satelitu Intelsat 35e (34,5°W), na kmitočtu 11,556 GHz s horizontální polarizací. Nově je paket šířen v DVB-S2X a modulaci 8PSK, symbol rate je nyní 19046 ksymb/s a FEC 26/45. Paket se nadále vysílá v paprsku Evropa a Středomoří. Pro příjem multiplexu postačuje ve střední Evropě parabola od průměru cca 70 cm.

V rámci paketu se nadále vysílá 6 programových služeb - Distrito Comedia Europa, Telehit Musica Europa, Telehit Europa, De Pelicula Europa, Las Estrellas Europa a Telenovelas Europa. Vysílání je kryptováno a určeno poskytovatelům televizních služeb v Evropě.

Mexická společnost Televisa Networks poskytuje žánrové programy zaměřené na seriály, telenovely, filmy a hudbu.

nové technické parametry - Televisa Networks:

• Intelsat 35e (34,5°W), freq. 11,556 GHz, pol. H, SR 19046, FEC 26/45, DVB-S2X/8PSK

bývalé technické parametry - Televisa Networks:

• Intelsat 35e (34,5°W), freq. 11,558 GHz, pol. H, SR 14325, FEC 5/6, DVB-S/QPSK

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