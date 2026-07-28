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Skylink spustil nový Test kanál. Zřejmě pro Prima sport

DNES! | redakce | tisk | názory

Na kapacitě operátora lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink, se objevila nová programová pozice pojmenovaná jednoduše "Test".

Slot se vysílá na kmitočtu 12,110 GHz s horizontální polarizací ze satelitu Astra 3C (23,5°E). Vysílání je od svého spuštění řádně kryptováno běžnými CA systémy operátora - tedy Nagra MA (CAID 181D) + Conax (CAID 0B02) + Irdeto (CAID 0624, 0653) a Viaccess (CAID 0500, procider id 051910).

Aktuálně pozice slouží pro testovací účely operátora před zahájením pravidelného provozu na daném programovém slotu. Zákazníci Skylinku zatím "Test" kanál dekódovat nemohou.

Co se na programové pozici bude vysílat oficiálně není známo. Předpokládá se, že se zde objeví vysílání nového sportovního kanálu FTV Prima a to Prima sport. Vysílání oficiálně startuje 17.8.2026 a program bude dostupný výhradně na českých kartách Skylinku a to od balíčku MINI.

Prima sport se zaměří na domácí a zahraniční sportovní soutěže. Půjde o doplnění (rozšíření) stávajícího programového portfolia operátora ve kterém sportovní kanál doposud nebyl.

technické parametry - Test:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,110 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Conax + Irdeto + Viaccess

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kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:05 Četnické humoresky (29/39)
22:35 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Sandokan (3/6)
21:00 Sandokan (4/6)
21:55 Tajnosti Paříže
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (7)
21:30 Farma Česko II (21)
22:30 Kriminálka Las Vegas X (7)
kanál PRIMA 20:15 Zápisník alkoholičky
22:10 Are You The One? Česko
23:05 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Případ pro zvláštní skupinu (6)
21:30 Labyrint 3 (7)
22:50 Maigret (28)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:45 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle III
21:20 Astrid a Raphaëlle III
22:20 Vrchný inšpektor Banks
kanál DVOJKA 20:10 Christian Dior, elegancia strateného raja
21:05 Paco Rabanne, polstoročie extravagancie
21:55 Príbeh v dejinách (7/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (18)
21:30 Rodinné prípady
22:15 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Mámy na nože
22:05 A jsme tady
23:25 Doktor z hor I. (1/15)

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