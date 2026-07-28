Skylink spustil nový Test kanál. Zřejmě pro Prima sport

Skylink spustil nový Test kanál. Zřejmě pro Prima sportDNES! | redakce | tisk | názory
Na kapacitě operátora lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink, se objevila nová programová pozice pojmenovaná jednoduše "Test".
Slot se vysílá na kmitočtu 12,110 GHz s horizontální polarizací ze satelitu Astra 3C (23,5°E). Vysílání je od svého spuštění řádně kryptováno běžnými CA systémy operátora - tedy Nagra MA (CAID 181D) + Conax (CAID 0B02) + Irdeto (CAID 0624, 0653) a Viaccess (CAID 0500, procider id 051910).
Aktuálně pozice slouží pro testovací účely operátora před zahájením pravidelného provozu na daném programovém slotu. Zákazníci Skylinku zatím "Test" kanál dekódovat nemohou.
Co se na programové pozici bude vysílat oficiálně není známo. Předpokládá se, že se zde objeví vysílání nového sportovního kanálu FTV Prima a to Prima sport. Vysílání oficiálně startuje 17.8.2026 a program bude dostupný výhradně na českých kartách Skylinku a to od balíčku MINI.
Prima sport se zaměří na domácí a zahraniční sportovní soutěže. Půjde o doplnění (rozšíření) stávajícího programového portfolia operátora ve kterém sportovní kanál doposud nebyl.
technické parametry - Test:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,110 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Conax + Irdeto + Viaccess